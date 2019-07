McLaren maakte coureurs voor 2020 vroeg bekend 'om speculatie te voorkomen'

McLaren is er in 2019 vroeg bij met het bekendmaken van haar coureurs voor 2020. Dinsdagavond werden Carlos Sainz en Lando Norris namelijk bevestigd met een nieuw seizoen in dienst van het Britse team.

Dit seizoen is McLaren begonnen met een flinke opleving ten opzichte van de afgelopen jaren. Hoewel Sainz en Norris nog steeds fors tekortkomen om in de buurt van het podium te komen, lijkt het team uit Woking de strijd in de middenmoot in ieder geval te winnen. Momenteel staat het op de vierde positie 20 punten voor op Renault, de nummer 5 bij de constructeurs.

'Sainz en Norris zetten teambelang voorop'

Sainz en Norris zijn allebei bezig met hun eerste seizoen in dienst van McLaren, maar tot dusver maken ze daarin allebei een sterke indruk. Reden genoeg voor McLaren om de samenwerking dus te verlengen. "Ik kan niet denken aan een betere rijderscombinatie", vertelde Zak Brown aan AS. Op onze weg naar herstel hebben ze het belang van het team voorop gezet, iets wat niet altijd makkelijk is."

Er lijken dit jaar veel veranderingen plaats te gaan vinden op de rijdersmarkt in de Formule 1. Volgens Brown heeft McLaren haar coureurs nu al bekendgemaakt om speculatie te voorkomen. "Een van de redenen om het nu bekend te maken, is dat de rijdersmarkt al in beweging is. Wij wilden graag een van de eersten zijn die onze situatie bekendmaakt en daarmee speculatie voorkomen."