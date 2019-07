Van der Garde: "Verstappen moet contract bij Red Bull uitdienen"

Waar ligt de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1? Er gaan steeds meer geruchten dat de Nederlander weg zou willen bij Red Bull Racing, maar dat is volgens Giedo van der Garde geen goed idee.

Verstappen heeft nog een contract bij Red Bull Racing tot het einde van 2020, maar desondanks zijn er geruchten dat de Nederlander weg zou willen. Hij is namelijk in het bezit van een ontsnappingsclausule. Er wordt gefluisterd dat een ruil met Sebastian Vettel een mogelijkheid is, waardoor Vettel terugkeert bij Red Bull en Verstappen naar Ferrari verkast.

Contract bij Red Bull uitdienen beste optie

De overstap maken naar een ander team is volgens Van der Garde niet het verstandigste wat Verstappen nu kan doen. Tegen de Telegraaf zegt hij dat de Red Bull-coureur moet blijven waar hij nu zit. "Laten we niet vergeten dat Max nog hartstikke jong is. En die gasten van Red Bull en motorleverancier Honda zitten echt niet stil. Ik verwacht nog wel dat zij stappen gaan zetten."

"Ik denk dat hij zijn contract gewoon moet uitdienen en, als het echt de goede kant opgaat, wie weet ook moet verlengen. Ze zijn bij Red Bull helemaal gek van Verstappen en hij heeft daar ook de kans gekregen in de Formule 1. Ik denk dat ze allebei heel erg loyaal zijn. Alles draait om Max bij dat team. Dat is ook wat waard."