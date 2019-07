Horner: "Verstappen op dit moment misschien wel beste coureur ter wereld"

Christian Horner heeft wederom de loftrompet geblazen over Max Verstappen. De teambaas van Red Bull Racing is van mening dat de Nederlander misschien wel de beste coureur van het moment is.

Tijdens de Oostenrijkse Grand Prix van anderhalve week geleden doorbrak Verstappen de hegemonie van Mercedes door de race te winnen. Daarmee werd hij pas de derde coureur die dit seizoen een race won, na Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Het hele seizoen presteert Verstappen eigenlijk al goed, net zoals in de laatste periode van 2018. Horner vertelde bij een persconferentie dan ook dat hij zijn pupil als de beste coureur van het moment ziet.

"In zijn huidige vorm is hij zeker beter. Verstappen is in de vorm van zijn leven en is misschien zelfs de beste coureur van de wereld van de afgelopen twaalf maanden. Hij heeft niet de beste auto, maar als je kijkt naar de resultaten die hij behaalt met deze auto sinds de Grand Prix van Canada afgelopen jaar, kan je zeggen dat hij virtueel nul fouten heeft gemaakt in die periode."

Horner blij met uitgesproken Verstappen

Verstappen staat er ook om bekend dat hij zich niet stil houdt als iets hem wel of niet bevalt. Die uitgesproken meningen stoot mensen tegen het zere been, maar Horner vindt het helemaal niet erg. "Hij is niet bang om te zeggen waar het op staat. Of dat iets slechts is? Ik heb liever een coureur zoals Verstappen, dan een coureur die zich inhoudt. De sport schreeuwt om meer coureurs als Verstappen."