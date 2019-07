Salo: "Niet des Red Bulls om Gasly hand boven hoofd te houden"

Ondanks tegenvallende prestaties lijkt Pierre Gasly momenteel nog steun te genieten binnen Red Bull Racing. Volgens Mika Salo is dat opmerkelijk, maar ook een noodgedwongen keuze omdat het team verder niemand heeft om op terug te vallen.

Na negen races staat Gasly op 43 punten in dienst van Red Bull. Daarmee staat hij zesde in het WK, maar zijn achterstand op teamgenoot Max Verstappen is enorm. De Nederlander heeft al 126 punten behaald en was in Oostenrijk ook nog eens de sterkste, waarbij hij Gasly op een ronde achterstand zette. Desalniettemin blijft Gasly, die ook in Canada en Frankrijk lastige races kende, in het zadel.

Het zou niet voor het eerst zijn als een coureur van Red Bull zonder pardon op straat gezet wordt. Daniil Kvyat ging al eens van de hoofdmacht terug naar Toro Rosso en werd later helemaal opzij gezet. Tegen Ilta Sanomat verklaarde Salo dat het aanblijven van Gasly dus niet goed bij Red Bull past, maar dat het team momenteel gewoon geen andere opties heeft.

"Red Bull is altijd snel met het nemen van zulke beslissingen. Als iemand niet presteert, dan komt hij op straat te staan. Daarom denk ik dat er iets bij Red Bull speelt waar wij geen weet van hebben. Er is iets dat de problemen van Gasly verklaart, en daardoor krijgt hij meer kansen. Dat is niet gek, want in eerdere klassen is hij altijd heel snel geweest."

'Talent wordt klaargestoomd voor de Formule 1'

Volgens Salo is Red Bull een van de junioren aan het klaarstomen om binnen afzienbare tijd de stap richting de Formule 1 te kunnen maken. "Ze hebben niemand om zo op te pikken, dus moeten ze ook naar buiten kijken. Er is er één waar ze aan beginnen te denken, maar daar kan ik niet veel meer over kwijt. Ik weet dat ze hard aan het trainen zijn met minstens één jongen."