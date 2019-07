Ricciardo vreest: "Renault heeft misschien een fundamenteel probleem"

Daniel Ricciardo maakt zich een beetje zorgen. De Australiër had een lastig weekend in Oostenrijk en vermoedt dat de Renault een 'fundamenteel probleem' heeft, omdat veranderingen aan de set-up vaak weinig uitrichten.

Renault eindigde de Oostenrijkse Grand Prix op de plaatsen 12 en 13, waarbij Ricciardo zijn teamgenoot Nico Hülkenberg voorbleef. In de strijd om de middenmoot wordt gestreden met McLaren, dat haar bolides zesde en achtste zag worden. Ricciardo vermoedt dat ze RS19 kampt met een fundamenteel probleem, want veranderingen hebben niet het beoogde effect.

"We hadden het hele weekend moeite. Nico en ik hadden het gevoel dat we er niet helemaal bij zaten met de afstelling... het zag er vanaf de start nooit naar uit dat we een auto voor Q3 hadden. Ik heb het gevoel dat er misschien iets fundamenteels is met de auto wat we nog niet de baas zijn, want we hebben veel veranderd en er is altijd dezelfde uitkomst geweest."

Problemen Renault in langzame bochten het grootst

Het grote pijnpunt is volgens Ricciardo de balans van de auto in langzame bochten. "We hebben dit hele weekend moeite gehad met de langzame bochten - voorwielen die onder het remmen blokkeren en het gebrek aan gevoel aan de voorkant. Dat is redelijk lastig geweest en een gebied waar we sinds de start van het jaar veel beter in geworden zijn, vooral voor mij."

"Het voelt echter alsof we terug in dat moeilijke gebied zijn. We hebben dingen geprobeerd om het aan te pakken, maar het hielp niet echt, dus daarom ben ik een beetje achterdochtig of er misschien iets is dat we missen op de auto. De jongen hebben de afstelling gecontroleerd - maar het voelde alsof er niet veel gebeurde met de auto."