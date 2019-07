Wolff vindt dat 'onfortuinlijk' Ferrari drie races had kunnen winnen in 2019

Toto Wolff is verrast dat Ferrari dit seizoen nog geen zege gepakt heeft. Volgens de teambaas van Mercedes is dat te wijten aan een grote lading pech die het team tot dusver gehad heeft dit jaar.

Veel mazzel heeft Ferrari inderdaad ook nog niet gehad. Drie keer mocht het team tot nu toe van pole position vertrekken: Charles Leclerc deed dat in Bahrein en Oostenrijk, Sebastian Vettel in Canada. Geen van deze races werd echter omgezet in een zege. Wolff is van mening dat de Scuderia echter alle drie de races had kunnen winnen, maar dat een lading pech daarvoor in de weg stond.

"Ik denk dat Ferrari erg veel pech gehad heeft dit seizoen. Ze hadden al drie keer kunnen winnen. De Red Bull was de snelste auto op de baan in Oostenrijk. Onze snelheid zag je nooit, omdat we met onze handen achter onze rug gebonden zaten, maar van Ferrari en Red Bull-Honda was Honda vandaag het richtpunt."

Keuze Ferrari voor softs in Q2 Oostenrijk 'geen fout'

Ferrari baarde in de kwalificatie in Oostenrijk een beetje opzien door als enige topteam in Q2 een tijd neer te zetten op de zachte band. Volgens Wolff heeft dit mogelijk wel eraan bijgedragen dat Max Verstappen in de slotfase makkelijk naar Leclerc toe kon rijden, maar een fout noemt hij deze strategische keuze niet.

"Ik denk niet dat de bandenkeuze van Ferrari een fout was, want uiteindelijk hadden ze maar een aantal ronden meer op de harde band. Ik denk dat de degradatie van de banden een onderwerp voor ze was, maar we moeten het niet over-analyseren. Ik denk dat de combinatie van Max, het Red Bull-chassis en de Honda-motor het beste pakket was."