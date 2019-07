Magnussen ontkent grote rivaliteit met Hülkenberg: "Ken hem niet persoonlijk"

Kevin Magnussen ontkent dat hij een grote, slepende rivaliteit heeft met Nico Hülkenberg. Volgens de Haas F1-coureur denken de meeste mensen dat er meer speelt dan dat daadwerkelijk het geval is.

Er is de afgelopen jaren regelmatig wat gezegd over de ogenschijnlijke rivaliteit tussen Magnussen en Hülkenberg. Dat kwam vooral in een stroomversnelling tijdens de Hongaarse Grand Prix van 2017, waarin de coureurs een verbeten duel uitvochten. Na afloop van de race onderbrak Hülkenberg een interview van Magnussen, die daarop antwoordde met 'lik mijn ballen'.

In de Netflix-serie Drive to Survive werd eerder dit jaar ook nader ingezoomd op de rivaliteit tussen de coureurs. Magnussen verklaarde destijds dat het een belangrijke rivaliteit is en dat hij Hülkenberg hoe dan ook wil verslaan. In realiteit blijkt die rivaliteit echter niet zo groot te zijn als dat wordt voorgedaan, zo benadrukt de Deen.

Magnussen heeft 'groot respect' voor coureur Hülkenberg

In de podcast Beyond the Grid sprak Magnussen openhartig over de rivaliteit. Hij stelt dat hij Hülkenberg niet persoonlijk kent, maar ook dat de rivaliteit overtrokken wordt en dat hij de Duitser als coureur enorm respecteert. "Na dit hele ding met die opmerking denk ik dat Nico het erg persoonlijk opvatte. Hij praat nog steeds helemaal niet met mij en volgens mij koestert hij nog steeds wrok tegenover mij."

"Ik respecteer hem zeer als coureur, maar ik ken hem als persoon niet. Veel mensen die de sport volgen, denken dat er iets speelt tussen mij en Nico, maar dat is echt niet het geval. Hij is een van de coureurs voor wie ik het meeste respect heb en ik denk dat het vooral irritant is dat dit ding er is tussen mij en hem. Het bestaat namelijk niet. Het was alleen dat moment waar hij mijn interview onderbrak en ik dat ding zei, maar meer ook niet."