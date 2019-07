Renault-coureurs verschillen van inzicht over effect upgrades in Oostenrijk

De Renault-coureurs zijn niet helemaal tevreden over het effect van de upgrades in Frankrijk. Daar waar Nico Hülkenberg meent dat ze alleen niet de gewilde stap vooruit meebrachten, terwijl Daniel Ricciardo denkt dat een van de nieuwe onderdelen juist problemen oplevert.

Renault bracht bij haar thuisrace in Frankrijk een uitgebreid pakket upgrades mee voor de RS19, zowel qua aerodynamica als qua krachtbron. In Frankrijk leken de updates aardig te werken, want Renault kon goed voorin de middenmoot meedoen. In Oostenrijk lukte dat echter niet en dat zorgt voor vragen bij Ricciardo. De Australiër denkt het team op de Red Bull Ring last had van een van de nieuwe onderdelen uit Frankrijk.

"Ik heb het gevoel dat er geen twijfel over bestaat dat we last hebben van iets dat we meegenomen hebben naar Frankrijk. Ik wil zeggen dat ik meer had verwacht van deze upgrades wat betreft het omzetten in rondetijd, maar dat heeft zich niet laten zien. Misschien zijn er wat problemen met de correlatie van de windtunnel en de aerodynamica waardoor het niet helemaal op een lijn zit maar we zullen zien, ik zal wat vragen stellen als we terug zijn."

"Het was lastig, want het was frustrerend en de eerste keer in lange tijd dat ik niet in Q3 stond. Ik wil alleen niet meteen onrust gaan zaaien en me afvragen wat er gebeurt. We moeten constructief zijn en echt gaan begrijpen waarom bepaalde dingen gebeuren, in tegenstelling tot het van ons af laten vallen en verklaren dat het circuit niet bij ons past."

Hülkenberg ziet dat updates geen problemen veroorzaken

Hülkenberg ziet het anders. Hij denkt dat de Franse upgrades wel een stapje vooruit boden aan Renault, maar niet zoveel als dat de renstal zelf verwacht had. "Ik denk dat de upgrades een stap in de goede richting waren, maar gewoon niet waar we op hoopten. Er is volgens mij echter niets dat erop wijst dat de upgrades nu het probleem veroorzaken."