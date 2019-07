Ferrari-teambaas Binotto: "Wij willen Max Verstappen niet"

Er was voor de Grand Prix van Oostenrijk al veel te doen rondom Red Bull-coureur Max Verstappen. De Nederlander kwam in het nieuws doordat er geruchten waren over een clausule in zijn contract met Red Bull, waarbij de mogelijkheid zich voor zou doen dat Verstappen onder zijn contract uit kan komen op het moment dat hij voor de zomerstop geen race zou winnen.

Marko en manager Vermeulen bevestigen clausule contract Verstappen

Opvallend genoeg waren het Helmut Marko en manager Raymond Vermeulen die vrijwel direct toegaven dat er clausules in het contract zitten en dat de mogelijkheid eventueel voor kan doen dat er een exit-clausule in het contract staat. Daaropvolgend kwamen er meteen geruchten naar buiten over mogelijke interesse van Mercedes en Ferrari

De interesse van Mercedes is altijd al vrij duidelijk geweest. Teambaas Toto Wolff is goed bevriend met de familie Verstappen, vierde eens Kerst met Jos en zijn toenmalige vrouw en heeft in een eerder stadium toegegeven een fout te hebben gemaakt door niet diep genoeg te zijn gegaan om Max te contracteren en te laten debuteren in de F1.

Ferrari had wel interesse in Verstappen

Toen Max Verstappen meedeed aan de Florida Winter Series in 2014, een kampioenschap georganiseerd door Ferrari, kreeg het Italiaanse team meteen een kijkje in de keuken bij onze landgenoot. Het is niet duidelijk of Ferrari destijds geprobeerd heeft Max te contracteren, maar interesse was er zeker.

Die interesse werd in 2015 na enkele races van Verstappen in de F1 bij Toro Rosso wel duidelijk, toen achter de schermen is gepraat om Verstappen naar Ferrari te halen, zo weet GPToday.net van bronnen uit de paddock. Waarom dit achteraf niet door is gegaan is niet helemaal duidelijk.

Teambaas Ferrari hoeft Max Verstappen niet

Aan Ferrari-teambaas Mattia Binotto werd in Oostenrijk gevraagd of hij interesse zou hebben in de 21-jarige Nederlander. Op die vraag antwoordde hij resoluut: "Absoluut geen interesse in Max Verstappen. We hebben twee coureurs die onder contract staan. Onze coureurs voor volgend jaar liggen daarmee al vast en ik zie geen reden om dit te veranderen. We zijn blij met de huidige situatie."