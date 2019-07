'Red Bull heeft niet de intentie om Gasly te vervangen'

Naast de sterke prestatie van Max Verstappen waren in Oostenrijk de ogen ook gericht op het zwakke optreden van Pierre Gasly. Volgens Christian Horner heeft Red Bull Racing niet de intentie om hem dit jaar te vervangen.

Gasly heeft het ongelooflijk lastig in zijn eerste seizoen bij Red Bull Racing. Na een korte opleving vallen de resultaten van de Fransman momenteel weer zwaar tegen. In Canada moest Gasly het doen met de achtste positie, daarna volgde een gelukje met de tiende plaats in Frankrijk en ook in Oostenrijk was het niet om over naar huis te schrijven. Gasly werd zevende, maar wel op een ronde achterstand van Verstappen.

Al wekenlang wordt er gespeculeerd over een eventueel gedwongen vertrek van Gasly bij Red Bull. In een eerder stadium ontkrachtte Helmut Marko dat al en in Oostenrijk deed ook Horner dat. "Er is geen intentie om Pierre te vervangen. Hij is onze coureur en we zullen met hem blijven werken. We gaan proberen om de best mogelijke resultaten uit hem te halen."

'Vergelijking met Verstappen helpt Gasly niet'

Horner kan niet ontkennen dat Gasly het momenteel lastig heeft. "Pierre heeft momenteel een lastige periode en we doen ons best om hem te steunen. Ik denk dat hij gewoon een reset nodig heeft. We weten waar hij tot in staat is, maar ik denk dat we op een of andere manier even Control, Alt en Delete in moeten drukken in zijn hoofd en opnieuw beginnen."

"Hij is een snelle coureur. Het probleem is natuurlijk ook dat hij Max naast zich heeft die week in, week uit presteert en dat zorgt er natuurlijk ook voor dat er meer druk op hem staat om te presteren. We blijven echter achter hem staan, we geloven nog steeds in hem en we zullen hem alle steun geven om het talent dat hij heeft tot uiting te laten komen."