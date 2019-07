Rosberg geniet van inhaalrace Verstappen: "Maar hij verdiende wel straf"

Nico Rosberg heeft zondag met verbazing zitten kijken naar de sterke inhaalrace van Max Verstappen in Oostenrijk. Wel denkt de voormalig Mercedes-coureur dat een straf voor de Nederlander gerechtvaardigd was.

Verstappen had een dramatische start op de Red Bull Ring, waarbij hij terugviel van P2 op de grid naar P7 aan het eind van de eerste ronde. Daarna volgde een inhaalrace, vooral in de tweede helft van de race. In de absolute slotfase ging de coureur van Red Bull Racing voorbij aan Charles Leclerc, een actie waar na de race nog lang over gesproken werd door de stewards.

Rosberg begrijpt helemaal waarom dat het geval was, maar dat neemt volgens hem niets weg van de knappe zege die Verstappen boekte. "Max Verstappen, mijn god, hoe geweldig was hij. Dat is waarom we allemaal graag naar hem kijken, hij is ongelooflijk en was echt on fire. Ik zat op het puntje van mijn stoel. Ik ben echt een fan, want eerlijk is eerlijk, het is genieten om dit te zien", vertelde de wereldkampioen van 2016 in zijn vlog.

'Verstappen ging met opzet wijd en stuurde laat in'

Rosberg is echter van mening dat er een straf had moeten krijgen voor zijn inhaalactie op Leclerc. "Zolang hij maar een behoorlijk deel van de wagen aan de binnenkant heeft zitten, is het zijn bocht als hij naar de buitenkant gaat. Op dat gebied was alles oké wat er gebeurde. Ik denk echter dat Max met opzet wijd ging en laat instuurde. Hij wist namelijk van de ronde ervoor dat het de enige manier was om de race te winnen."

"Want in het eerste duel liet Max ruimte aan de buitenkant en toen kon Leclerc makkelijk terugkomen. Max wist dus dat hij hem naar buiten moest pushen. Volgens mij zat Max ook ver buiten zijn normale lijn in die bocht. Om die reden denk ik dat hij een straf zou krijgen, wat overigens enorm balen zou zijn, want dit soort races en wiel aan wiel gevechten willen we juist graag zien."