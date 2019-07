Binotto zag Ferrari goed presteren door karakteristieken Red Bull Ring

Ferrari maakte in Oostenrijk een redelijk sterke indruk. Volgens teambaas Mattia Binotto kan het niet helemaal toegeschreven worden aan de verbeteringen aan de SF90, maar lag het ook deels aan het karakter van de Red Bull Ring.

In Frankrijk kwam Ferrari nog fors tekort op Mercedes, vooral in de kwalificatie. Op de Red Bull Ring wist Charles Leclerc de Scuderia achter op pole position te zetten. Hoewel Max Verstappen uiteindelijk won, oogde Ferrari wel sterker dan eerder dit jaar. Binotto zegt dat het team de SF90 weliswaar verbeterd heeft, maar dat de sterke prestaties op de Red Bull Ring ook het gevolg was van de karakteristieken van het circuit.

Binotto verwacht niet dat Ferrari op elk circuit meedoet

"Voordat we naar Paul Ricard kwamen, wisten we dat het een lastig weekend kon worden. Toen we hierheen kwamen, wisten we dat we misschien een betere kans hadden. We weten echter ook dat we onze auto verbeteren. Het is een combinatie van twee factoren. Uiteindelijk bleek de auto op Paul Ricard verbeterd te zijn ten opzichte van Barcelona."

"Hier hebben we weer nieuwe updates waardoor we de goede kant op gaan. Zullen we in staat zijn om op alle circuits mee te strijden? Dat denk ik nog niet. Er zullen nog steeds circuits zijn die voor ons lastiger zijn. Het kan echter ook zo zijn dat we tot dan een aantal updates meebrengen, dus ik denk dat we het alleen race voor race kunnen bekijken."