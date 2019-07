Seidl: "Alonso en Vandoorne verdienen credits voor wederopstanding McLaren"

McLaren is in 2019 bezig met een knappe wederopstanding. Teambaas Andreas Seidl weet echter dat de coureurs van vorig jaar, Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne, daar ook de credits voor verdienen.

In 2018 kende McLaren een goede start, maar gaandeweg het seizoen viel het team steeds verder terug richting de achterhoede. Ook in 2019 is het team goed gestart, al lijkt het de vorm nu beter vast te houden. Lando Norris en Carlos Sainz werden in Oostenrijk zesde en achtste, waarmee het gat naar nummer 5 Renault uitgebreid werd tot 20 punten.

Volgens Seidl werd er binnen het team niet verwacht dat er zo'n stap voorwaarts gezet kon worden, maar hij beseft dat dit deels ook te danken is aan Alonso en Vandoorne. "Niemand in het team had verwacht zo'n stap te maken, nadat we vorig jaar eindigden met de negende auto op de grid. Het laat gewoonweg zien dat veel veranderingen, die vorig jaar ingezet werden, zich beginnen uit te betalen."

"Het hele team heeft het geweldig gedaan door deze auto naar het circuit te brengen. Ook moeten we veel credits geven aan de coureurs van vorig jaar, Fernando en Stoffel. Zij hebben aangewezen wat de zwakke punten waren en wat ontwikkeld moest worden. Nu is het doel om door te gaan met die ontwikkeling."

Kapotte voorvleugel kostte Sainz seconde per ronde

Sainz maakte in Oostenrijk een sterke in druk door vanaf de laatste startrij naar P8 te reiden. Volgens Seidl was het niet onmogelijk voor de Spanjaard om Pierre Gasly te passeren, ware het niet dat de McLaren schade aan zijn voorvleugel opliep. Sainz verloor daardoor 'zo'n seconde per ronde'.

"Het was geweldig om op P6 en P8 te eindigen. Carlos reed geweldig om zich te herstellen van het als laatste starten. Het had nog beter kunnen zijn, maar helaas beschadigde hij een aantal ronden voor het einde zijn voorvleugel. Daarna was het overleven en het behouden van de positie, anders was er een kans geweest om Gasly aan te vallen."

"We hadden veel onderstuur. Wat betreft rondetijd verloren we ongeveer een seconde, maar we hadden geluk dat Raikkonen ook rondetijd verloor. Ik ben erg blij voor het team, want het is goed om te bevestigen dat Paul Ricard niet eenmalig was. Opnieuw waren wij het vierde team op de grid en het snelste team van de middenmoot."