Marko lost waarschuwingsschot: "Gat tussen Verstappen en Gasly te groot"

Het contrast bij Red Bull Racing was in Oostenrijk enorm. Pierre Gasly maakte een verre van sterke indruk en dat viel ook Helmut Marko op. De Fransman presteert volgens hem al raceslang 'slechter dan Red Bull' verwacht.

Gasly heeft het zwaar in zijn eerste seizoen bij Red Bull Racing. Hij werd binnengehaald als vervanger van de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo, maar hij heeft de Australiër nog niet doen vergeten. Na een slecht begin van het seizoen leek Gasly vanaf Azerbeidzjan de weg omhoog gevonden te hebben, maar sinds Canada gaan de prestaties weer bergafwaarts.

Sinds de race in Montreal lukt het Gasly in de verste verte niet meer om het tempo van teamgenoot Max Verstappen bij te benen. In Oostenrijk was het verschil groter dan ooit tevoren: de Nederlander wist de race op knappe wijze te winnen, terwijl Gasly niet verder kwam dan P7. Vooral de ronde achterstand op zijn teamgenoot was pijnlijk en talentscout Helmut Marko kon daar na de race dan ook niet mee leven.

'Niet onze taak om team op een coureur aan te passen'

"Kijk, het is ontzettend lastig om Max Verstappen als teamgenoot te hebben. Hij is zo’n getalenteerde coureur, dat komt bijna niet voor. Maar de resultaten en de snelheid van Gasly zijn onacceptabel. Hij is de laatste paar Grands Prix telkens slechter dan we verwachten, het gat tussen hem en Max is simpelweg te groot", laat de Oostenrijker weten.

"Het is onze taak om hem goed te laten voelen in de auto, maar we moeten ons niet helemaal gaan aanpassen aan één coureur. Pierre heeft al eens gereden met de set-up van Max en heeft zijn rijstijl daar ook op aangepast, maar dat hielp ook niet. Misschien moet hij eens gaan werken aan zijn snelheid, in plaats van Adrian Newey te vertellen hoe een auto gemaakt moet worden."