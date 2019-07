Drie plaatsen gridstraf voor Hamilton wegens ophouden Raikkonen

Lewis Hamilton krijgt een drie plaatsen gridstraf wegens het ophouden van Kimi Raikkonen tijdens de kwalificatie. Dit maakte de Brit net zelf bekend op zijn Instagram en zowel Mercedes en de FIA hebben de straf inmiddels ook bevestigd. Hierdoor zal Max Verstappen morgen vanaf de eerste startrij starten, vanaf P2.

De verklaring van de FIA luidt als volgt: "Wij hebben de videobeelden die als bewijs dienen bekeken en geluisterd naar zowel Kimi Raikkonen als Lewis Hamilton en teammanagers over het ophouden van Raikkonen in bocht 3. Hamilton was net uit de pits gekomen en verteld dat er andere wagens in aantocht waren waaronder Raikkonen. Hoewel Hamilton probeerde een ontwijkende actie te ondernemen toen hij zich bewust werd dat Raikkonen naderde in zijn snelle ronde, bleek dit niet voldoende om te voorkomen dat hij werd belemmerd en vervolgens zijn ronde af moest breken."

Als gevolg van de straf zal Lewis Hamilton morgen de Grand Prix van Oostenrijk moeten starten vanaf de vijfde positie.