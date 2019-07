Mercedes neemt geen beslissing voor de zomer over coureurs voor 2020

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft aangegeven geen beslissing te nemen over de coureurs voor 2020 tot aan de zomerstop. Lewis Hamilton heeft een doorlopend contract maar Valtteri Bottas zal zijn contract voor 2020 moeten verlengen wil hij bij het Duitse team blijven.

Verstappen en Ocon

Twee kandidaten om het stoeltje van Bottas op te vullen zijn logische namen. Derde en reservecoureur Esteban Ocon staat te popelen om weer te kunnen racen. De Fransman staat elk Grand Prix-weekend tandenknarsend toe te kijken hoe zijn collega's de sessies afwerken.

Een andere naam die wordt genoemd om over te stappen naar Mercedes is Max Verstappen. Vrijwel sinds het begin van zijn Formule-carrière is de Nederlander altijd in verband gebracht met het Duitse team, mede vanwege de goede relatie tussen vader Jos Verstappen en Toto Wolff. De twee zijn al enkele jaren goed bevriend. Duidelijk is ook dat Verstappen niet erg blij lijkt te zijn met de huidige situatie bij Red Bull.

Wolff neemt nog geen beslissing

Tegenover Speedweek vertelde Oostenrijker Toto Wolff: "Ik wil geen druk zetten op onszelf om een beslissing te maken voor de zomerstop. Esteban Ocon heeft de interesse gewekt van een aantal andere teams, maar wij willen hem niet zomaar opgeven. Als er echter volgend jaar geen plaats is bij ons, dan zullen we hem moeten laten gaan."

"Daarnaast hebben we uiteraard ook nog George Russell in ons programma. Hij heeft een doorlopend contract met Williams voor 2020, ik hoop dat hij kan helpen om dat team naar voren te brengen."