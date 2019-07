Magnussen: "Frankrijk niet meteen het slechtste weekend ooit van Haas F1"

De teleurstelling bij Haas F1 over het dramatisch verlopen Grand Prix-weekend in Frankrijk is groot. Kevin Magnussen begrijpt wel dat Günther Steiner de race 'de slechtste in de historie van Haas' genoemd heeft, maar zelf vindt hij dat wat ver gaan.

Afgelopen weekend maakte Haas F1 verre van een goede indruk op Paul Ricard. Romain Grosjean en Magnussen reden vrijwel de hele race in de achterhoede rond: Magnussen werd uiteindelijk zeventiende, Grosjean werd door het team naar de pits gehaald en viel uit. Teambaas Steiner verklaarde na de race dan ook dat hij de race in Frankrijk 'de slechtste in het bestaan van Haas F1' vond.

Begrip bij Magnussen voor uitspraak Steiner

Een kleine week later werd Magnussen gevraagd of hij het met de woorden van zijn teambaas eens was. Dat ontkende de Deen, die wel aangaf dat de teleurstelling binnen het team enorm was na het dramatische resultaat in Frankrijk. Wel toont hij begrip voor de opmerkingen van Steiner.

"Het was absoluut erg teleurstellend en ik denk dat het komt omdat we erg hoge verwachtingen voor dit jaar hadden. Vanaf de wintertests voelde de auto zo goed en leek die zo competitief. Tijdens een behoorlijk aantal races hadden we ook een geweldige auto in de kwalificatie, waarbij we makkelijk de beste van de rest waren, maar we hadden het vervolgens in de race moeilijk."

Magnussen weet nog wel andere lastige weekends

"Of het echt de slechtste race in de geschiedenis van Haas F1 is, weet ik niet. Als je Günther nu vraagt, ziet hij het misschien anders. Ik denk dat we moeilijke races hebben gehad in Mexico. Voor ons is dat historisch gezien een slechte race en we hebben het daar heel lastig gehad - je op de laatste rij kwalificeren en op dezelfde plaatsen eidingen."

"Ik zou niet zeggen dat het onze slechte race was, maar qua gevoel misschien wel. Het voelde erg slecht, vooral omdat we twee races geleden op P6 kwalificeerden in Monaco. We hadden daar een erg sterke positie als best of the rest kunnen pakken, maar ineens bevind je je in een lastige positie - je komt met moeite uit Q1 en hebt het ook in de race enorm lastig. Het is inderdaad zeer teleurstellend en ik begrijp wel wat hij ermee bedoelt."