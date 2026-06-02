McLaren voert aanpassingen door: Norris en Piastri krijgen andere voorvleugel

McLaren geeft zijn nieuwe voorvleugel nog niet op. Nadat het onderdeel tijdens het raceweekend in Canada voortijdig werd verwijderd, krijgt de update tijdens de Grand Prix van Monaco een nieuwe kans. Teambaas Andrea Stella bevestigt dat het team extra data wil verzamelen voordat een definitieve beslissing wordt genomen.

De nieuwe voorvleugel verscheen in Canada voor het eerst op de auto van Lando Norris en Oscar Piastri, maar verdween alweer voordat de sprintkwalificatie van start ging. McLaren was niet volledig overtuigd van de prestaties en besloot terug te grijpen naar de vertrouwde specificatie die eerder al in Miami werd gebruikt.

Montoya: "Verstappen moet van stoeltje ruilen met Piastri"

McLaren spreekt steun uit aan kritische Verstappen

McLaren wil meer duidelijkheid krijgen

Volgens Stella waren er vooraf al aanwijzingen dat de nieuwe voorvleugel zich aerodynamisch anders gedroeg dan verwacht. "We wisten dat deze vleugel op bepaalde punten afweek van wat we normaal gesproken zagen in onze simulaties en berekeningen. Daarom wilden we eerst beter begrijpen waar die verschillen vandaan kwamen."

De Italiaan benadrukt dat het experiment in Canada niet als mislukt moet worden beschouwd. "We hebben waardevolle informatie verzameld, maar nog niet genoeg om met volledige overtuiging verder te gaan. Daarom willen we in Monaco opnieuw testen en extra gegevens verzamelen voordat we definitieve conclusies trekken."

Monaco moet antwoorden opleveren

Zowel Norris als Oscar Piastri kreeg in Canada de kans om met de nieuwe voorvleugel te rijden. Vooral Piastri voelde zich er comfortabel mee, maar uiteindelijk koos McLaren ervoor om voor de sprintkwalificatie terug te keren naar de oudere versie. "Voor dit type circuit had de nieuwe vleugel misschien een klein voordeel kunnen opleveren, maar het zou zeker geen wondermiddel zijn geweest", aldus Stella.

De drie vrije trainingen in Monaco moeten nu uitwijzen of de update alsnog een toekomst heeft. "Normaal gesproken zijn onze upgrades goed gevalideerd voordat ze op de auto verschijnen. Toch willen we deze keer absoluut zeker weten dat onze ontwikkelingsinstrumenten volledig overeenkomen met wat we op de baan zien. Daarom keren we in Monaco terug naar deze vleugel. We gaan hem daar zonder twijfel opnieuw gebruiken."

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

