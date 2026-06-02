McLaren geeft zijn nieuwe voorvleugel nog niet op. Nadat het onderdeel tijdens het raceweekend in Canada voortijdig werd verwijderd, krijgt de update tijdens de Grand Prix van Monaco een nieuwe kans. Teambaas Andrea Stella bevestigt dat het team extra data wil verzamelen voordat een definitieve beslissing wordt genomen.

De nieuwe voorvleugel verscheen in Canada voor het eerst op de auto van Lando Norris en Oscar Piastri, maar verdween alweer voordat de sprintkwalificatie van start ging. McLaren was niet volledig overtuigd van de prestaties en besloot terug te grijpen naar de vertrouwde specificatie die eerder al in Miami werd gebruikt.

McLaren wil meer duidelijkheid krijgen

Volgens Stella waren er vooraf al aanwijzingen dat de nieuwe voorvleugel zich aerodynamisch anders gedroeg dan verwacht. "We wisten dat deze vleugel op bepaalde punten afweek van wat we normaal gesproken zagen in onze simulaties en berekeningen. Daarom wilden we eerst beter begrijpen waar die verschillen vandaan kwamen."

De Italiaan benadrukt dat het experiment in Canada niet als mislukt moet worden beschouwd. "We hebben waardevolle informatie verzameld, maar nog niet genoeg om met volledige overtuiging verder te gaan. Daarom willen we in Monaco opnieuw testen en extra gegevens verzamelen voordat we definitieve conclusies trekken."

Monaco moet antwoorden opleveren

Zowel Norris als Oscar Piastri kreeg in Canada de kans om met de nieuwe voorvleugel te rijden. Vooral Piastri voelde zich er comfortabel mee, maar uiteindelijk koos McLaren ervoor om voor de sprintkwalificatie terug te keren naar de oudere versie. "Voor dit type circuit had de nieuwe vleugel misschien een klein voordeel kunnen opleveren, maar het zou zeker geen wondermiddel zijn geweest", aldus Stella.

De drie vrije trainingen in Monaco moeten nu uitwijzen of de update alsnog een toekomst heeft. "Normaal gesproken zijn onze upgrades goed gevalideerd voordat ze op de auto verschijnen. Toch willen we deze keer absoluut zeker weten dat onze ontwikkelingsinstrumenten volledig overeenkomen met wat we op de baan zien. Daarom keren we in Monaco terug naar deze vleugel. We gaan hem daar zonder twijfel opnieuw gebruiken."