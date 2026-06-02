Russell draait bij over Verstappen: "Onze relatie is veranderd"

De relatie tussen George Russell en Max Verstappen kende de voorbije jaren enkele turbulente momenten, maar de Mercedes-coureur spreekt tegenwoordig met opvallend veel respect over zijn Nederlandse concurrent. Russell geeft toe dat zijn kijk op Verstappen de laatste tijd veranderd is.

Hoewel beide rijders op het circuit regelmatig lijnrecht tegenover elkaar staan, kijkt Russell met bewondering naar de manier waarop Verstappen zijn carrière invult. Vooral de passie van de viervoudig wereldkampioen maakt indruk op de Brit.

Russell onder de indruk van Verstappens passie

Russell stelt dat zijn waardering voor Verstappen het afgelopen jaar alleen maar is toegenomen. Volgens de Mercedes-rijder is het vooral de pure liefde voor de autosport die Verstappen onderscheidt van veel andere coureurs op de grid.

"Mijn kijk op Max is de voorbije periode wel wat veranderd", legt Russell uit in gesprek met The Times. "Ik heb enorm veel respect voor zijn mentaliteit en de manier waarop hij altijd tot het uiterste gaat. Zijn competitieve instelling is uitzonderlijk en dat zie je telkens opnieuw terug op de baan."

GT-races versterken respect van Mercedes-coureur

Naast zijn Formule 1-verplichtingen is Verstappen ook regelmatig actief in de GT-wereld. Juist dat aspect maakt indruk op Russell, die ziet dat de Nederlander niet alleen racet voor titels en records, maar vooral uit liefde voor de sport.

"Wat mij misschien nog het meest opvalt, is dat hij daarnaast ook GT-races rijdt puur omdat hij ervan geniet", vervolgt Russell. "Dat toont hoeveel passie hij voor autosport heeft. Daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. Als ik zelf vier wereldtitels op zak had, zou ik waarschijnlijk exact hetzelfde doen."

Meerdere keren bereikte de verhouding tussen Russell en Verstappen een bepaald kookpunt. De absolute klapper daarvan vond plaats in Qatar 2024, toen de Nederlander het idee had dat de Mercedes-coureur hem voor het blok had gezet bij de stewards. Nadien gooide beide rijders over en weer de nodige modder in de media. 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 5.310

    Vriend die vrienden maakt, het kan verkeren.

    
    • 2 jun 2026 - 10:12
    • f(1)orum

      Posts: 10.064

      Tja, nu is @Ouw niet meer de enige Vriend.....

      
      • 2 jun 2026 - 10:15
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.353

      Vriend moet daarmee stoppen!!
      Straks staat zijn populariteit hier op hetzelfde niveau als dat van Max....en dat....dàt moeten we nu net niet hebben...

      
      • 2 jun 2026 - 10:16
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.353

    Ik snap vriend wel....die wil vrienden bij hebben natuurlijk.
    En hij weet ook dat dat maar op één manier kan..... glibberen, glijden en slijmen over Max.

    
    • 2 jun 2026 - 10:20

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

