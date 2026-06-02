De relatie tussen George Russell en Max Verstappen kende de voorbije jaren enkele turbulente momenten, maar de Mercedes-coureur spreekt tegenwoordig met opvallend veel respect over zijn Nederlandse concurrent. Russell geeft toe dat zijn kijk op Verstappen de laatste tijd veranderd is.

Hoewel beide rijders op het circuit regelmatig lijnrecht tegenover elkaar staan, kijkt Russell met bewondering naar de manier waarop Verstappen zijn carrière invult. Vooral de passie van de viervoudig wereldkampioen maakt indruk op de Brit.

Russell onder de indruk van Verstappens passie

Russell stelt dat zijn waardering voor Verstappen het afgelopen jaar alleen maar is toegenomen. Volgens de Mercedes-rijder is het vooral de pure liefde voor de autosport die Verstappen onderscheidt van veel andere coureurs op de grid.

"Mijn kijk op Max is de voorbije periode wel wat veranderd", legt Russell uit in gesprek met The Times. "Ik heb enorm veel respect voor zijn mentaliteit en de manier waarop hij altijd tot het uiterste gaat. Zijn competitieve instelling is uitzonderlijk en dat zie je telkens opnieuw terug op de baan."

GT-races versterken respect van Mercedes-coureur

Naast zijn Formule 1-verplichtingen is Verstappen ook regelmatig actief in de GT-wereld. Juist dat aspect maakt indruk op Russell, die ziet dat de Nederlander niet alleen racet voor titels en records, maar vooral uit liefde voor de sport.

"Wat mij misschien nog het meest opvalt, is dat hij daarnaast ook GT-races rijdt puur omdat hij ervan geniet", vervolgt Russell. "Dat toont hoeveel passie hij voor autosport heeft. Daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. Als ik zelf vier wereldtitels op zak had, zou ik waarschijnlijk exact hetzelfde doen."

Meerdere keren bereikte de verhouding tussen Russell en Verstappen een bepaald kookpunt. De absolute klapper daarvan vond plaats in Qatar 2024, toen de Nederlander het idee had dat de Mercedes-coureur hem voor het blok had gezet bij de stewards. Nadien gooide beide rijders over en weer de nodige modder in de media.