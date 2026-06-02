McLaren zorgt voor verwarring: mijlpaal wordt niet bereikt in Monaco

Het team van McLaren viert aankomend weekend in Monaco een prachtige mijlpaal: ze rijden hun duizendste Grand Prix. Het is reden voor een feestje, en het team presenteerde gisteren een speciale livery. Veel fans reageerden verbaasd, want is de race in Monaco wel de duizendste Grand Prix van McLaren?

Het team van McLaren behoort al jaren tot de huisraad van de Formule 1, en na Ferrari zijn ze de tweede renstal die deze unieke mijlpaal bereikt. De in Woking gevestigde renstal zal in Monaco in het middelpunt van de aandacht staan, maar ze lijken net iets te vroeg te zijn met hun feestje. Wie de statistieken erbij pakt, ziet namelijk een aantal tegenstrijdige statistieken. Volgens sommigen is Monaco namelijk de 999ste Grand Prix van McLaren.

Reis naar succes

De naam McLaren verscheen in 1966 voor het eerst op het startformulier als constructeur. Oprichter en race-icoon Bruce McLaren reed toen in Monaco zijn eerste race in zijn eigen auto, waarna McLaren in de jaren daarna uitgroeide tot een grote naam in de sport. Ze verbraken records, wonnen wereldtitels en verdwenen niet van de grid. Aangezien veel andere teams wel wegvielen, is het zeer speciaal dat een team de mijlpaal van duizend Grands Prix bereikt.

Gooit de China-situatie roet in het eten?

Maar het lijkt erop dat McLaren niet in Monaco, maar in Barcelona de duizendste race gaat rijden. Eerder dit jaar liepen Oscar Piastri en Lando Norris voorafgaand aan de Chinese Grand Prix tegen problemen aan, waardoor ze van de grid werden gehaald. Ze konden niet deelnemen aan de race, waardoor de Grand Prix van China officieel niet wordt meegerekend als een race waaraan McLaren heeft deelgenomen.

Nieuwe vragen

Dit roept direct nieuwe vragen op, want wat telt de Amerikaanse Grand Prix in 2005 dan wel mee? Tijdens deze controversiële race in Indianapolis reden Kimi Räikkönen en Juan Pablo Montoya immers alleen de opwarmronde. Deze race wordt officieel gezien echter ook niet meegerekend, en het lijkt erop dat de Chinese Grand Prix van dit jaar dus de bottleneck vormt.

Maar ook dit roept weer discussies op, want McLaren nam in Shanghai wel deel aan alle andere sessies. Ze verlieten de Chinese metropool ook niet met lege handen, want ze pakten in de sprintrace wel punten. Dat betekent alleen niet dat ze de race reden, maar ze namen wel deel aan het raceweekend.

Verwarrende situatie

Hierdoor blijft het een verwarrende en ingewikkelde situatie, maar voor McLaren staat het vast: de Grand Prix van Monaco is aankomende zondag hun duizendste Grand Prix. McLaren rijdt één week later in Barcelona ook met de jubileum-livery, en dat betekent dat ze hoe dan ook hun duizendste Grand Prix rijden met de feestelijke kleuren op de auto. Dat neemt echter niet weg dat het een ingewikkelde situatie is. 

Foto's McLaren MCL-40
F1 Nieuws McLaren GP Monaco 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Beamer

    Posts: 1.883

    Maak er dan het 1.000e race weekend van, dan moet het kloppen!

    • + 4
    • 2 jun 2026 - 11:11
  • Larry Perkins

    Posts: 65.408

    Het is wel de 1 .000e race volgens de papaya-rules...

    • + 1
    • 2 jun 2026 - 12:00
  • gridiron

    Posts: 3.476

    Als je met een jet-set feestje bouwen is Monaco toch logischer dan Spanje

    • + 0
    • 2 jun 2026 - 12:14
  • Need5Speed

    Posts: 3.891

    Het sprookje van 1001 races.

    • + 0
    • 2 jun 2026 - 12:18
  • Statman

    Posts: 70

    Ik vind dit een goede reden om de sprints af te schaffen. Levert alleen maar onduidelijkheid op.

    • + 0
    • 2 jun 2026 - 13:46

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

