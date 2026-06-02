De weersvoorspellingen voor de Grand Prix van Monaco lijken voorlopig goed nieuws te brengen voor Max Verstappen en de rest van het Formule 1-veld. Waar regen in het prinsdom vaak voor chaos en spektakel kan zorgen, wordt voor het raceweekend overwegend droog en zonnig weer verwacht. Alleen de kwalificatie op zaterdag zou mogelijk een verrassende wending kunnen krijgen.

Monaco staat bekend als één van de meest onvoorspelbare circuits op de kalender. Een kleine regenbui kan het complete weekend op zijn kop zetten, zeker omdat inhalen op het stratencircuit bijzonder lastig blijft. Daardoor ligt de focus traditioneel op de kwalificatie, waar de startopstelling vaak al een groot deel van het eindresultaat bepaalt.

Kans op regen tijdens cruciale kwalificatie

De huidige weersmodellen voorspellen aangename temperaturen rond de 23 tot 25 graden gedurende het weekend. Vrijdag lijken de vrije trainingen onder droge omstandigheden te worden verreden, terwijl ook voor de race op zondag voorlopig zonnig weer wordt verwacht.

Vooral zaterdag houdt de paddock echter nauwlettend in de gaten. Op de dag van de kwalificatie bestaat namelijk nog een kans op lokale regenbuien. Mocht het asfalt nat worden, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de krachtsverhoudingen op het smalle stratencircuit. Eén foutje is in Monaco vaak direct fataal voor een snelle ronde.

Verstappen hoopt op vlekkeloos weekend

Voor Verstappen zouden stabiele weersomstandigheden welkom zijn. De Nederlander weet als geen ander hoe belangrijk een goede startpositie is in Monaco, waar strategische mogelijkheden tijdens de race doorgaans beperkt zijn. Een droge kwalificatie zou de focus volledig op pure snelheid leggen.

Toch kan een eventuele regenbui juist voor extra spektakel zorgen. In wisselende omstandigheden komt het verschil tussen de coureurs vaak nog sterker naar voren. Mocht de voorspelde neerslag zaterdag daadwerkelijk vallen, dan wacht Verstappen mogelijk een extra uitdaging in zijn jacht op een topresultaat in het prinsdom.