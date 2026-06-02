Weerbericht GP Monaco: Verstappen gaat mogelijk regenachtige kwalificatie tegemoet

Weerbericht GP Monaco: Verstappen gaat mogelijk regenachtige kwalificatie tegemoet

De weersvoorspellingen voor de Grand Prix van Monaco lijken voorlopig goed nieuws te brengen voor Max Verstappen en de rest van het Formule 1-veld. Waar regen in het prinsdom vaak voor chaos en spektakel kan zorgen, wordt voor het raceweekend overwegend droog en zonnig weer verwacht. Alleen de kwalificatie op zaterdag zou mogelijk een verrassende wending kunnen krijgen.

Monaco staat bekend als één van de meest onvoorspelbare circuits op de kalender. Een kleine regenbui kan het complete weekend op zijn kop zetten, zeker omdat inhalen op het stratencircuit bijzonder lastig blijft. Daardoor ligt de focus traditioneel op de kwalificatie, waar de startopstelling vaak al een groot deel van het eindresultaat bepaalt.

Kans op regen tijdens cruciale kwalificatie

De huidige weersmodellen voorspellen aangename temperaturen rond de 23 tot 25 graden gedurende het weekend. Vrijdag lijken de vrije trainingen onder droge omstandigheden te worden verreden, terwijl ook voor de race op zondag voorlopig zonnig weer wordt verwacht.

Vooral zaterdag houdt de paddock echter nauwlettend in de gaten. Op de dag van de kwalificatie bestaat namelijk nog een kans op lokale regenbuien. Mocht het asfalt nat worden, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de krachtsverhoudingen op het smalle stratencircuit. Eén foutje is in Monaco vaak direct fataal voor een snelle ronde.

Verstappen hoopt op vlekkeloos weekend

Voor Verstappen zouden stabiele weersomstandigheden welkom zijn. De Nederlander weet als geen ander hoe belangrijk een goede startpositie is in Monaco, waar strategische mogelijkheden tijdens de race doorgaans beperkt zijn. Een droge kwalificatie zou de focus volledig op pure snelheid leggen.

Toch kan een eventuele regenbui juist voor extra spektakel zorgen. In wisselende omstandigheden komt het verschil tussen de coureurs vaak nog sterker naar voren. Mocht de voorspelde neerslag zaterdag daadwerkelijk vallen, dan wacht Verstappen mogelijk een extra uitdaging in zijn jacht op een topresultaat in het prinsdom.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Cicero

    Posts: 1.658

    Elk weekend gaat het regenen. En bijna elk weekend is achteraf gezien gewoon grotendeels droog 🤐

    • 2 jun 2026 - 09:46
  • StevenQ

    Posts: 10.490

    Dat is ook oneerlijk als alleen Max op een natte baan moet rijden

    • 2 jun 2026 - 10:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.352

      De andere 21 coureurs lachen nu al in hun vuistje.....bij hun is en blijft het droog.

      • 2 jun 2026 - 10:17
  • F1 bekijker

    Posts: 359

    Plaatselijk wolkje?

    • 2 jun 2026 - 10:12

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
