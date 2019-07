Webber: "Vettel heeft het nog steeds in zich om te winnen"

Na acht races staat Sebastian Vettel nog altijd op de hatelijke nul als het gaat om zeges in 2019. Mark Webber denkt niet dat de Duitser 'het kunstje' verleerd is, maar dat hij meer steun vanuit zijn team nodig heeft.

Mercedes domineert tot nu toe in 2019. Het team heeft alle acht races tot dusver gewonnen, waarvan zes races een dubbelzege opleverden. In de meeste races is het Duitse team gewoonweg veel te sterk voor de concurrentie, die vooral van Ferrari en Red Bull Racing moet komen. Red Bull lijkt van de drie teams momenteel echter een beetje af te haken, waardoor Ferrari voor dreiging moet zorgen.

Dat lukte echter pas twee keer. In Bahrein had Charles Leclerc de zege kunnen pakken als hij geen motorische problemen had gekregen en Vettel kwam in Canada wel als eerste over de meet, maar een controversiële tijdstraf wierp hem terug naar P2. Daardoor wacht Ferrari nog altijd op haar eerste zege van 2019.

Webber twijfelt niet aan kunnen Vettel

Tevens zijn er twijfels over Vettel. De Duitser heeft het regelmatig lastig met teamgenoot Leclerc, die probeert om Vettel zijn status als eerste rijder te ontnemen. Daarnaast staan er vraagtekens achter zijn motivatie om nog te blijven racen, hoewel hij met klem ontkent dat hij gaat stoppen. Kan Vettel nog winnen? Webber, tussen 2009 en 2013 teamgenoot van Vettel bij Red Bull Racing, denkt van wel.

"Hij heeft nog een aantal luitenanten extra nodig. Hij heeft minder verantwoordelijkheden nodig en zekerder weten dat de gebruikelijke dingen voor hem geregeld worden. Sebastian kan het nog steeds, maar het wordt een echte uitdaging om een voorsprong te behouden ten opzichte van de combinatie Mercedes en Lewis Hamilton, die elke week een bedreiging is", vertelde hij aan Reuters.