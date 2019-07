Stroll geeft 'combinatie van factoren' de schuld voor vroegtijdige exits uit Q1

Lance Stroll gelooft dat zijn slechte kwalificatieruns in Q1 te wijten is aan een combinatie van meerdere factoren. De Canadese-coureur heeft zich dit seizoen nog niet weten te plaatsen voor het tweede deel van de kwalificatie.

Stroll gelooft dat hij in Canada de kans had om naar Q2 te komen, maar de motorkwestie zorgde roet in het eten. Stroll moest noodgedwongen terugkeren naar een oudere specificatie van de Mercedes-motor.

"Het is een combinatie van dingen", vertelde de Racing Point-coureur. "In Canada hadden wij een kapotte motor tijdens de derde vrije training. Hierdoor hadden we te weinig tijd om de zaak om te keren."

"Elke tiende in dit stadium is cruciaal en op het moment dat je niet in de derde vrije training aan de slag kan, is het zeker niet in jouw voordeel."

Bij alle andere gelegenheden zei Stroll dat het moeilijk is voor een nieuw team om een 'clean-lap' te kunnen rijden. "De andere keren hebben we onze problemen al vanaf het begin gehad en het is een beetje een leercurve bij een nieuw team", vertelde de voormalige Williams-coureur.

"Ik heb een aantal ongelukkige kwalificatiesessies gehad en er zijn ook wat foutjes van mijn kant geweest. Deze factoren zorgen ervoor dat we nog niet door Q1 zijn gekomen. Het is erg krap in het middenveld en hierdoor hebben we geen marge voor fouten."

Racing Point heeft echter tijdens de races een goed tempo laten zien, waarbij Stroll in Montreal twee punten kon scoren. "We hebben een gebrek aan snelheid in de kwalificatie, maar in de race is dat niet het geval. Het seizoen is nog maar net begonnen en ik ben er zeker van dat we het in de toekomst onder controle krijgen."

"Ik moet wel aan mijn kwalificatie gaan werken, we moeten de auto in een betere positie op de grid kunnen krijgen want dat zal het scoren van punten ook makkelijker zijn", gaf hij aan.

"We moeten de auto blijven ontwikkelen en ik moet op bepaalde gebieden aan mezelf blijven werken", merkte hij kritisch op.