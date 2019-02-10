'Leclerc en ik zijn de nieuwe Hamilton en Vettel van de Formule 1'

Ferrari en Red Bull Racing staan in 2019 met een nieuw rijdersduo aan de start. Beide teams hebben gekozen voor verjonging en Max Verstappen denkt dat dit een teken is dat de jeugd er klaar voor is om het stokje van de huidige toppers over te nemen.

Red Bull Racing had met Max Verstappen al een jonge coureur in de gelederen en vanaf het nieuwe seizoen is ook Pierre Gasly rijder van het Oostenrijkse team. Ferrari heeft intussen Kimi Raikkonen plaats laten maken voor Charles Leclerc, die een glansrijke carrière in de opstapklassen en een sterk debuutseizoen bij Sauber bekroond zag worden met een zitje bij de Scuderia.

Zowel Verstappen als Leclerc wordt getipt om op termijn eens wereldkampioen te worden. Van Leclerc wordt verwacht dat hij Vettel het vuur aan de schenen gaat leggen en dat hij mogelijk dit jaar al mee kan strijden om de titel. Voor Verstappen liggen de verwachtingen iets lager door de overstap van Red Bull naar Honda-motoren. Op termijn wil de Nederlander met die combinatie echter ook meedoen om de successen.

Verstappen vertelde aan La Gazetta dello Sport dat hij verwacht dat Leclerc absoluut mee kan doen om de titel, als het materiaal maar goed is. Leeftijd zegt daarbij niets volgens de Nederlander. "Of hij mee kan doen om de wereldtitel, hangt af van de auto en het materiaal dat Leclerc krijgt. Als dat in orde is, dan heeft hij zeker een kans."

"Als ik in mijn eerste jaar een competitieve auto gehad had, dan had ik ook meteen mee kunnen doen om de titel", vervolgt Verstappen. "Leeftijd is niet belangrijk, want met een goede auto kan je altijd meedoen om het kampioenschap. Ik kan me voorstellen dat wij de Hamilton en Vettel van de toekomst zijn. Op een gegeven moment moet de huidige generatie toch het veld ruimen."