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'Leclerc en ik zijn de nieuwe Hamilton en Vettel van de Formule 1'

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'Leclerc en ik zijn de nieuwe Hamilton en Vettel van de Formule 1'
  • Gepubliceerd op 10 feb 2019 15:42
  • 42
  • Door: Bjorn Smit

Ferrari en Red Bull Racing staan in 2019 met een nieuw rijdersduo aan de start. Beide teams hebben gekozen voor verjonging en Max Verstappen denkt dat dit een teken is dat de jeugd er klaar voor is om het stokje van de huidige toppers over te nemen.

Red Bull Racing had met Max Verstappen al een jonge coureur in de gelederen en vanaf het nieuwe seizoen is ook Pierre Gasly rijder van het Oostenrijkse team. Ferrari heeft intussen Kimi Raikkonen plaats laten maken voor Charles Leclerc, die een glansrijke carrière in de opstapklassen en een sterk debuutseizoen bij Sauber bekroond zag worden met een zitje bij de Scuderia.

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Zowel Verstappen als Leclerc wordt getipt om op termijn eens wereldkampioen te worden. Van Leclerc wordt verwacht dat hij Vettel het vuur aan de schenen gaat leggen en dat hij mogelijk dit jaar al mee kan strijden om de titel. Voor Verstappen liggen de verwachtingen iets lager door de overstap van Red Bull naar Honda-motoren. Op termijn wil de Nederlander met die combinatie echter ook meedoen om de successen.

Verstappen vertelde aan La Gazetta dello Sport dat hij verwacht dat Leclerc absoluut mee kan doen om de titel, als het materiaal maar goed is. Leeftijd zegt daarbij niets volgens de Nederlander. "Of hij mee kan doen om de wereldtitel, hangt af van de auto en het materiaal dat Leclerc krijgt. Als dat in orde is, dan heeft hij zeker een kans."

"Als ik in mijn eerste jaar een competitieve auto gehad had, dan had ik ook meteen mee kunnen doen om de titel", vervolgt Verstappen. "Leeftijd is niet belangrijk, want met een goede auto kan je altijd meedoen om het kampioenschap. Ik kan me voorstellen dat wij de Hamilton en Vettel van de toekomst zijn. Op een gegeven moment moet de huidige generatie toch het veld ruimen."

schwantz34

Posts: 42.415

Makske lekker een accountje aan op Tinder ofzo!

  • 12
  • 10 feb 2019 - 17:09
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Sebastian Vettel Kimi Räikkönen Pierre Gasly Charles Leclerc Paddy Driver Red Bull Racing Ferrari Sauber Honda

Reacties (42)

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  • Tony Hamil

    Posts: 333

    Zolang hij bij Red Bull Racing blijft rijden zal Leclerc eerder kampioen worden dan Max.

    • + 8
    • 10 feb 2019 - 15:55
    • schwantz34

      Posts: 42.415

      Bwoah. Bij Ferrari zijn ze al een veel langere tijd aan het aanmodderen zonder titels, en is het achter de schermen te vaak een dikke bende.

      • + 11
      • 10 feb 2019 - 16:03
    • Maroi77

      Posts: 9

      Ik zou eerst ff de RB15 met Honda afwachten om zoiets te roepen! Komt erbij, Verstappen heeft al 4 seizoenen ervaring en Leclerc nog maar 1.

      • + 0
      • 10 feb 2019 - 16:09
    • StevenQ

      Posts: 10.661

      Red Bull werd korter geleden kampioen dan Ferrari

      • + 4
      • 10 feb 2019 - 16:18
    • Pietje Bell

      Posts: 35.811

      Deze uitspraak verbaast mj niets @Tony, gezien jouw eerdere recente berichten over Honda en RBR. Twee hiervan:

      " Tony Hamil
      Ik blijf erbij dat 2019 een fiasco gaat worden. Ik denk dat RB/Honda in de handjes mag knijpen als het een 3e positie weet te behouden."

      " Tony Hamil
      Het zou me zelfs niets verbazen als Renault en Red Bull dichter bij elkaar zitten in een gevecht om de 3e plaats. "

      • + 2
      • 10 feb 2019 - 16:32
    • ROYALERE

      Posts: 24.388

      Max had zeker tot de laatste dag mee gedaan afgelopen jaar in de Ferrari. Sterker nog ik denk dat hij kampioen was geworden. Dus als Leclerc een beetje in de buurt komt kan het zomaar. Maar Max wordt zo ontzettend onderschat door veel anti's hier. Niet te gelaufe.

      • + 0
      • 10 feb 2019 - 16:34
    • zeru

      Posts: 108

      Hoe ging die uitspraak nu alweer., iets met resultaten uit het verleden en iets met de toekomst.

      • + 1
      • 10 feb 2019 - 16:49
    • Makske

      Posts: 242

      Och gossie, royalere is de fouten van Maks in het begin vergeten. Korte termijngeheugen zeker

      • + 2
      • 10 feb 2019 - 16:57
    • maximaalverstappen

      Posts: 4.457

      Leclerc zal gewoon stabiel in de punten moeten scoren, groeien binnen het team en niet al te gek doen. Dan komt de rest vanzelf.
      Als Ferrari (als team) wat minder fouten maakt, dan maken ze kans. Vettel heeft zelf in 2018 toch wat gefrustreerd en ongecontroleerd gereden in een aantal gp’s, daardoor veel punten verloren. Hij had wk kunnen worden als hij wat kalmer was geweest op bepaalde momenten.
      Dus vandaar mijn betoog voor Leclerc, gewoon stabiel 2 en 3e plaatsen binnen roeien, dan komt de rest vanzelf...

      • + 0
      • 10 feb 2019 - 17:57
    • Pietje Bell

      Posts: 35.811

      " gewoon stabiel 2 en 3e plaatsen binnen roeien, dan komt de rest vanzelf."

      Dus jij schaart hem nu al bij de 2/3 beste rijders van de grid @Maximaal?

      • + 0
      • 10 feb 2019 - 18:04
    • Speedpuppet

      Posts: 9.505

      Lijk me sterk, aangezien Max meer fouten heeft gemaakt dan Vettel...

      • + 3
      • 10 feb 2019 - 18:29
    • Arie54

      Posts: 4.957

      @TONY HAMIL: Gebaseerd of wat, of roep je maar wat?

      • + 0
      • 10 feb 2019 - 18:29
    • Tony Hamil

      Posts: 333

      Het gaat over de toekomst. Dus het is uiteraard een voorspelling. Ik probeer de verwachtingen te temperen. Al drie jaar zou Max kampioen worden. Ik geloof er niet in. Niet in een RB zolang we met dezelfde motor regels werken.

      • + 0
      • 10 feb 2019 - 18:35
    • NicoS

      Posts: 20.999

      @Tony,
      “Al drie jaar zou Max kampioen worden”
      Waar haal je deze onzin vandaan?

      • + 1
      • 10 feb 2019 - 19:01
    • ROYALERE

      Posts: 24.388

      SPEED. Succes met al 11 jaar geen titel vriend.

      • + 3
      • 10 feb 2019 - 19:02
    • maximaalverstappen

      Posts: 4.457

      Pietje, nee, dat zou wat voorbarig zijn. Leclerc moet gewoon stabiel punten scoren, 2e en 3e plaatsen. In de Ferrari is dat best mogelijk, omdat ik er van uitga dat Bottas best wel eens een steekje laat vallen en Vettel soms ook.

      • + 0
      • 10 feb 2019 - 19:12
    • maximaalverstappen

      Posts: 4.457

      NicoS, dat heeft ie van mij denk ik

      • + 0
      • 10 feb 2019 - 19:12
    • patrickl

      Posts: 11.414

      Max was inderdaad geheid kampioen geworden met die Ferrari.

      Max maakte ook wel wat fouten aan het begin van het seizoen, maar veel en veel minder vaak dan Vettel. Vettel bleef het hele seizoen door blunderen: AZE, FRA, AUT, GER, ITA, JPN (in Q en nogmaals in race) en USA. Plus in MAL dat hij nodeloos op Stroll inrijdt.

      En eigenlik ook Singapore waar hij zich in Q3 de kaas van het brood laat stelen door niet alleen Hamilton maar ook Verstappen (nadat Vettel in FP3 nog een halve seconde sneller was). Van Hamilton en Verstappen wordt dan gezegd dat ze hun beste rondje ooit neer zetten, maar goed Vettel in de snelste auto had toch minder dan 6 tienden achter Hamilton moeten kunnen eindigen.

      Dat zijn vrijwel allemaal races waar Vettel de snelste auto had en die hij dus eigenlijk had moeten kunnen winnen of op zijn minst P2 had moeten scoren. Hij laat het dan keer op keer afweten, doet Hamilton de 7 punten cadeau en laat zelf ook veel punten liggen.

      Een schier eindeloze rij aan blunders die hem heel veel punten kostte (totaal tussen de 145 en 180 in het voordeel van Hamilton) en uiteindelijk dus de titel.

      • + 0
      • 10 feb 2019 - 20:26
    • Trulla

      Posts: 1.423

      Het is anders alweer 12 jaar geleden dat Ferrari nog eens kampioen werd, Ferrari is al lang niet meer het team dat ooit door Schumi en co is weggezet, dus zo’n zekerheidje is de Scuderia al lang niet meer. Ferrari behaalde slechts 26 overwinningen de laatste 10 jaar, tegenover 59 van RBR en 86 van Mercedes/Brawn. Dat vind ik nogal wat.

      • + 3
      • 10 feb 2019 - 20:26
    • Runningupthathill

      Posts: 18.535

      Statistieken kan je draaien of keren hoe je wil. Sinds de nieuwe regels (2017) haalde Ferrari 11 zeges, Mercedes 23 en Red Bull 7. Alles daarvoor was onder een heel andere regelset.

      • + 0
      • 10 feb 2019 - 21:42
    • patrickl

      Posts: 11.414

      Ligt dat dan aan de auto's of de coureurs? AZE, AUT, GER, ITA, SIN en USA had Vettel op zijn sloffen moeten kunnen winnen. Dan was Ferrari gewoon kampioen geweest ook.

      In plaats daarvan blundert hij de winst naar Hamilton.

      • + 0
      • 10 feb 2019 - 21:54
    • Pietje Bell

      Posts: 35.811

      "Statistieken kan je draaien of keren hoe je wilt."

      Vóór de nieuwe regels van 2017 behaalden
      Mercedes/Brawn 63, Ferrari 15 en RBR 52 zeges in de laatste 8 jaar. :-)

      • + 0
      • 10 feb 2019 - 21:54
    • PallMall

      Posts: 5.901

      Je bent niet echt een fan van Vettel he PatrickL

      • + 0
      • 10 feb 2019 - 22:59
    • PallMall

      Posts: 5.901

      Ik moet even iets onzinnigs posten om
      Dit berichtje überhaupt in het goede draadje te krijgen nadat ik het fout gepost had, dus bij deze :)


      Max was niet “geheid kampioen geworden” in de Ferrari en zelfs Lewis niet. Het rommelde dit seizoen aan alle kanten bij Ferrari en inmiddels weten we ook waarom. Gezien de omstandigheden heeft Vettel het nog aardig goed gedaan naar mijn mening.

      • + 0
      • 10 feb 2019 - 23:07
    • VES

      Posts: 1.736

      Ferrari heeft al 10 jaar niet het constructeurs kampioenschap gehaalden al 11 jaar niet het coureurs kampioenschap.
      Terwijl ze de beste coureurs en grootste budgetten hadden.
      Dus ook Max was niet zo makkelijk kampioen geworden, net zoals Vettel en LeClerc dat niet zo makkelijk zullen worden.
      Het probleem van Ferrari is dat ze denken “wij zijn Ferrari” en dan wordt je arogant en zoek je hetprobleem steeds bij een ander.
      Als ze LeClerc een gelijkwaardige auto geven als Vettel (wat ik betwijfel) gaan ze de punten verdelen en kan Ferrari waarschijnlijk alleen voor het constructeurs kampioenschap gaan en is Hamilton de lachende derde.

      • + 0
      • 11 feb 2019 - 01:34
    • patrickl

      Posts: 11.414

      @PALLMALL "Het rommelde dit seizoen aan alle kanten bij Ferrari" Hoezo is dat relevant?

      Zoals ik al zei:

      "AZE, AUT, GER, ITA, SIN en USA had Vettel op zijn sloffen moeten kunnen winnen. Dan was Ferrari gewoon kampioen geweest ook."

      SIN is misschien twijfelachtig, omdat hij gewoon slecht presteerde in Q3. Wellicht niet echt een blunder. Dus laten we alleen de echte pure blunders nemen waar hij ook verder nauwelijks iets beter had hoeven doen dan hij deed (afgezien van simpelweg niet blunderen en gewoon de plek te houden).

      AZE gooit hij weg door van de baan te vliegen
      AUT gooit hij weg door een onnodige grid penalty
      GER gooit hij weeg door in de muur te rijden
      ITA gooit hij weg door onnodig de strijd met Raikkonen op te zoeken vervolgens tegen Hamilton aan te rijden en van de baan te vliegen
      USA gooit hij weg door een onnodige grid penalty

      Er kan toch echt geen twijfel over bestaan dat hij die races anders gewoon gewonnen had.

      Aleen al als hij in die paar races niet steeds zo geblunderd had, dan had hij 98 punten extra gepakt op Hamilton (74 voor Vettel erbij en 24 minder voor Hamilton). Dan was hij met 10 punten voorsprong kampioen geweest!

      Kampioen dus. Ongeacht al de onzin over hoe het rommelt bij Ferrari en dat het team al die punten verspeelt heeft voor Vettel.

      5 simpele races die zo voor het oppaken waren, maar waar Vettel het gewoon weggeeft. Nog afgezien van al die andere races waar hij veel punten laat liggen.



      Het heeft verder ook helemaal niets met "fan" zijn te maken. Het zijn gewoon feiten.

      De Duitse website motorsport-total (per definitie "fan" van Vettel zal ik maar zeggen) deed in november nog een vergelijkbare analyse en die kwamen er op uit dat als Vettel niet al die fouten had gemaakt dat Vettel dan met 142 punten beter had gestaan (108 erbij en 34 minder voro Hamilton) en dan met 54 punten voorsprong het WDC gepakt had.


      Het wordt eens tijd dat je zelf voorbij je "fan" visie leert kijken en de realiteit accepteert

      • + 0
      • 11 feb 2019 - 20:43
    • patrickl

      Posts: 11.414

      @PALLMALL Heeft niets met fan zijn of niet te maken.

      FEIT is dat Vettel de races in AZE, AUT, GER, ITA en USA gewoon gewonnen had als hij niet geblunderd had tijdens die races.

      AZE en ITA van de weg gevlogen, AUT en USA onnodige gridstraf, GER in de muur gereden. Zonder die blunders was Vettel met 10 punten kampioen geworden.

      • + 0
      • 11 feb 2019 - 22:22
    • Speedpuppet

      Posts: 9.505

      Nee Patrick, bij lange na niet. Jij bent zo goed om alles negatief uit te leggen als het om Vettel gaat. Doe maar een sje best bij Max. Hij blunderde namelijk race na race, dus hoe hij nog kampioen kon worden volgens jou is mij een raadsel...

      • + 0
      • 12 feb 2019 - 11:09
  • Makske

    Posts: 242

    Met Honda ga je sowieso geen wereldkampioen worden. En in dezelfde auto wordt Maks volledig om zijn oortjes gereden door Leclerc.

    • + 1
    • 10 feb 2019 - 16:30
    • zeru

      Posts: 108

      In dezelfde kart was "maks" charles toch aardig de baas

      • + 6
      • 10 feb 2019 - 16:51
    • Makske

      Posts: 242

      In het verleden behaalde reslutaten bieden geen garantie voor de toekomst. En Maks gaat never nooit al worden. Leg je er maar bij neer.

      • + 1
      • 10 feb 2019 - 16:56
    • Makske

      Posts: 242

      Was niet dezelfde kart, die van Maks was illegaal. Werd alleen nooit toegegeven

      • + 1
      • 10 feb 2019 - 16:58
    • NoBullshit

      Posts: 4.694

      Trollpost. Op niets gebaseerd.

      • + 9
      • 10 feb 2019 - 17:07
    • schwantz34

      Posts: 42.415

      Makske lekker een accountje aan op Tinder ofzo!

      • + 12
      • 10 feb 2019 - 17:09
    • maximaalverstappen

      Posts: 4.457

      Maks Verstappen bedoel je? Ja die wordt zeker om zijn oren gereden, daar heb je helemaal gelijk in.

      Max echter niet.

      • + 3
      • 10 feb 2019 - 17:59
    • PallMall

      Posts: 5.901

      Ik zie dat je wat met mijn tip hebt gedaan Makke! Je pogingen tot provoceren gaan al de goede kant op.

      • + 0
      • 10 feb 2019 - 19:56
  • da_bartman

    Posts: 6.753

    die kop ook weer:
    'LECLERC EN IK ZIJN DE NIEUWE HAMILTON EN VETTEL VAN DE FORMULE 1'
    toch heel wat anders dan dat er gezegd is:
    "Ik kan me voorstellen dat wij de Hamilton en Vettel van de toekomst zijn"

    • + 3
    • 10 feb 2019 - 18:24
  • objectief321

    Posts: 745

    Nowwww Max, je onderschat Gasly hé. Kijk maar uit over enkele weekjes.

    • + 1
    • 10 feb 2019 - 18:46
  • PallMall

    Posts: 5.901

    Max was niet “geheid kampioen geworden” in de Ferrari en zelfs Lewis niet. Het rommelde dit seizoen aan alle kanten bij Ferrari en inmiddels weten we ook waarom. Gezien de omstandigheden heeft Vettel het nog aardig goed gedaan naar mijn mening.

    • + 0
    • 10 feb 2019 - 23:03
  • meister

    Posts: 4.327

    De kans bestaat dat Max Verstappen de beste coureur ooit wordt zonder wereldkampioen te worden.

    • + 1
    • 10 feb 2019 - 23:24
    • Pietje Bell

      Posts: 35.811

      Die kans bestaat idd voor 1 %. ?

      • + 0
      • 11 feb 2019 - 08:53
    • Fanboy1

      Posts: 3.510

      Dat is Montoya tot nu toe

      • + 0
      • 11 feb 2019 - 23:53

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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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