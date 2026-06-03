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Hamilton gelooft in eerste Ferrari-zege in Monaco

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Hamilton gelooft in eerste Ferrari-zege in Monaco

Lewis Hamilton kende een zwak eerste seizoen bij Ferrari, maar heeft eindelijk zijn vorm gevonden bij de Scuderia. De zevenvoudig wereldkampioen is ervan overtuigd dat hij aankomend weekend in Monaco zijn eerste Grand Prix-overwinning in het scharlakenrood kan pakken. Dit zou betekenen dat de gedroomde combinatie van Hamilton en Ferrari alsnog zijn vruchten afwerpt. 

Mercedes is dit seizoen hét dominante team. Alle overwinningen gaan tot nu toe naar de zilverpijlen, maar Hamilton denkt dat hij zijn voormalige werkgever kan gaan stoppen in Monaco. De Brit heeft daar een goed trackrecord en wist daar al drie keer te winnen. De laatste keer dat de Ferrari-coureur in het prinsendom won, was in 2019, namens Mercedes. Het podium werd afgemaakt met Sebastian Vettel (Ferrari) op twee en Valtteri Bottas (Mercedes) op drie. Max Verstappen eindigde destijds als vierde door een penalty. Hij kwam als tweede over de streep.

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2 jun

Hamilton heeft vertrouwen in een overwinning

De Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport weet dat Hamilton eindelijk 'één is met de auto' en dat hij daardoor erg veel vertrouwen heeft in een overwinning. Het zou de allereerste keer zijn sinds de Grand Prix van België in 2024. Het is dan ook al 39 races geleden dat de Brit op de hoogste trede van het podium stond, maar hij weet dat Ferrari nu 'echt kan meedoen', aldus de Italiaanse krant. 

FIA helpt Ferrari mogelijk

Het Circuit de Monaco zou namelijk de uitgelezen mogelijkheid zijn om de mechanische kwaliteiten van de Ferrari-bolide te demonstreren. Dat Ferrari zo sterk wordt geacht door de Italiaanse krant komt mede door een ingreep van de FIA. De Formule 1-wagens mogen de straight-modus niet gebruiken in Monte Carlo. Dit kan Ferrari nog wel eens goed van pas komen.

Het trackrecord van Mercedes is niet best in Monaco. De zevenvoudig wereldkampioen is de enige coureur die gewonnen heeft op het Circuit de Monaco, buiten Nico Rosberg en Juan Manuel Fangio in 1955. Mercedes wist de afgelopen vijf edities niet op het podium te komen in Monaco en vorig seizoen liepen ze zelfs punten mis. De Mercedes-bolide is dit seizoen veel dominanter, maar het is wel een opvallende statistiek. Ferrari is hier een stuk sterker en eindigde de afgelopen vijf edities vijf keer op het podium en won zelfs in 2024.

AUDI_F1

Posts: 3.843

Ik geloof nergens in, en ik zie wel wie Monaco wint. Ik gok op degene die pole heeft op zaterdag.

  • 2
  • 3 jun 2026 - 19:13
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.459

    Krijg nou tieten!

    Het is weer "Still We Rise" met Lewis, en nu zelfs naar ongekende hoogte.
    Kleine kanttekening, het is enkel de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport die het schrijft, een citaat van Hamilton ontbreekt...

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 18:53
  • AUDI_F1

    Posts: 3.843

    Ik geloof nergens in, en ik zie wel wie Monaco wint. Ik gok op degene die pole heeft op zaterdag.

    • + 2
    • 3 jun 2026 - 19:13
  • Natte Slak

    Posts: 471

    De vraag is of ze 'm in Maranello die simulator ingetrapt hebben.

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 20:09
  • The Wolf

    Posts: 955

    Lewis gaat winnen. Mark my words. Of.. mark ze niet, kan mij het schelen. Psies, net niks

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 20:12

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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Circuit de Catalunya - Wintertest

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Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.603
  • Podiums 134
  • Grand Prix 237
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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