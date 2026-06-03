Lewis Hamilton kende een zwak eerste seizoen bij Ferrari, maar heeft eindelijk zijn vorm gevonden bij de Scuderia. De zevenvoudig wereldkampioen is ervan overtuigd dat hij aankomend weekend in Monaco zijn eerste Grand Prix-overwinning in het scharlakenrood kan pakken. Dit zou betekenen dat de gedroomde combinatie van Hamilton en Ferrari alsnog zijn vruchten afwerpt.

Mercedes is dit seizoen hét dominante team. Alle overwinningen gaan tot nu toe naar de zilverpijlen, maar Hamilton denkt dat hij zijn voormalige werkgever kan gaan stoppen in Monaco. De Brit heeft daar een goed trackrecord en wist daar al drie keer te winnen. De laatste keer dat de Ferrari-coureur in het prinsendom won, was in 2019, namens Mercedes. Het podium werd afgemaakt met Sebastian Vettel (Ferrari) op twee en Valtteri Bottas (Mercedes) op drie. Max Verstappen eindigde destijds als vierde door een penalty. Hij kwam als tweede over de streep.

Hamilton heeft vertrouwen in een overwinning

De Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport weet dat Hamilton eindelijk 'één is met de auto' en dat hij daardoor erg veel vertrouwen heeft in een overwinning. Het zou de allereerste keer zijn sinds de Grand Prix van België in 2024. Het is dan ook al 39 races geleden dat de Brit op de hoogste trede van het podium stond, maar hij weet dat Ferrari nu 'echt kan meedoen', aldus de Italiaanse krant.

FIA helpt Ferrari mogelijk

Het Circuit de Monaco zou namelijk de uitgelezen mogelijkheid zijn om de mechanische kwaliteiten van de Ferrari-bolide te demonstreren. Dat Ferrari zo sterk wordt geacht door de Italiaanse krant komt mede door een ingreep van de FIA. De Formule 1-wagens mogen de straight-modus niet gebruiken in Monte Carlo. Dit kan Ferrari nog wel eens goed van pas komen.

Het trackrecord van Mercedes is niet best in Monaco. De zevenvoudig wereldkampioen is de enige coureur die gewonnen heeft op het Circuit de Monaco, buiten Nico Rosberg en Juan Manuel Fangio in 1955. Mercedes wist de afgelopen vijf edities niet op het podium te komen in Monaco en vorig seizoen liepen ze zelfs punten mis. De Mercedes-bolide is dit seizoen veel dominanter, maar het is wel een opvallende statistiek. Ferrari is hier een stuk sterker en eindigde de afgelopen vijf edities vijf keer op het podium en won zelfs in 2024.