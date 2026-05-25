user icon
icon

Prachtig: Verstappen en Hamilton kibbelen samen na in cooldown-room

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Prachtig: Verstappen en Hamilton kibbelen samen na in cooldown-room

Jaren na hun verhitte titelstrijd in 2021 lijkt de rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen een stuk vriendelijker geworden. Na een intens gevecht op de baan in Canada blikten beide wereldkampioenen in de cool-down room ontspannen terug op hun duel, waarbij er opvallend veel respect doorklonk voor elkaars snelheid.

Hamilton en Verstappen vochten een felle strijd uit tijdens de race, waarbij de Brit naar eigen zeggen alles probeerde om afstand te nemen van zijn oude rivaal. Maar de Nederlander bleek telkens opnieuw aan te klampen, tot frustratie van de Ferrari-coureur.

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei

Hamilton onder de indruk van Verstappen

Hamilton gaf na afloop toe dat hij Verstappen geen moment echt van zich af wist te schudden. De zevenvoudig wereldkampioen merkte op dat de Red Bull-coureur vooral op de rechte stukken telkens wist terug te slaan.

“Ik kreeg je maar niet kwijt”, lachte Hamilton richting Verstappen. De Nederlander zag vooral in het middensector een patroon ontstaan. “In die chicanes pakte je elke ronde een paar tienden, maar op het rechte stuk kon ik dat telkens weer goedmaken”, analyseerde Verstappen, waarna Hamilton het duel omschreef als “waanzinnig”.

Verstappen deelt compliment uit aan Hamilton

Tijdens het gesprek kwam ook verkeer ter sprake. Hamilton baalde zichtbaar van enkele achterblijvers die hem volgens eigen zeggen kostbare tijd hadden gekost in de slotfase van de race.

“Ik weet niet eens meer wie het was, misschien Bortoleto”, zuchtte Hamilton. “Ik vraag me soms echt af of onze wagen gewoon te veel drag heeft, of dat het puur aan de motor ligt.” Verstappen had op zijn beurt nog een compliment klaar voor zijn voormalige titelrivaal. “Je was echt sterk in bocht zes”, aldus de Nederlander, die daarmee onderstreepte hoe klein de verschillen tussen beide kemphanen waren.

FelipeMassa#19

Posts: 8.431

Nu de fans nog 🤪

  • 14
  • 25 mei 2026 - 00:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (20)

Login om te reageren
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.431

    Nu de fans nog 🤪

    • + 14
    • 25 mei 2026 - 00:19
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.372

      Haha echt zo. Ik vind dit soort moment altijd zo mooi. Die twee volwassen racers zijn simpelweg bezig met hun sport, geven elkaar credits waar credits behoren en geven elkaar kritiek waar kritiek behoort. Dat staat nergens gelijk aan 'een hekel hebben aan'. Fans blijken soms enorm onvolwassen, wat wellicht de reden is dat we geen topsport bedrijven.

      Mooi die twee weer te zien in gevecht om de top plaatsen en op het podium + cooldown room!

      • + 7
      • 25 mei 2026 - 00:26
    • snailer

      Posts: 33.139

      Heb zelf ooit een pad ricting topsport bewandeld. Echter talent is niet genoeg. De mentale kracht en de wil om er alles voor opzij te zetten. Ik had het niet. EN ik faalde om de top te halen. Even buiten eventueel talent dan. Ik zou nooit een Bas Rutten zijn geworden. (Voor mij de grootste martial art atleet uit nl)

      En Verstappen en Hamilton hebben die mentaliteit wel. Twee grootheden in sport. Waarom zouden ze elkaar niet respecteren?

      Geen van de huidige rijders zullen op dat niveau komen wat zij hebben gehaald. Tijdje gedacht dat Norris dat niveau zou halen. EN mogelijk dat Antonelli het gaat doen.

      We kunnen er over praten "nu nog de fans". Maar we zullen zelf moeten beginnen met respect tonen voor alle rijders.

      • + 4
      • 25 mei 2026 - 00:56
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.213

      @MS, het lijkt dat nu ze beiden weten dat ze geen WDC 2026 kandidaat zijn dit nu wel kan

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 02:22
  • hupholland

    Posts: 9.928

    ik heb het laatste stuk van de race via de radio geluisterd, daar hadden ze het net als de tweet hierboven ook over een inhaalactie buitenom, maar daar is geen sprake van, dit is gewoon nog op het rechte stuk. De inhaalactie van Max op Lewis eerder in de race was wel weergaloos. De mooiste van het seizoen. Verstappen had alleen niks te zoeken op die positie, Hamilton had zeker op de medium gewoon 3 a 4 tienden in de zak en profiteerde ook nog eens flink rond de VSC's. Maar bijzonder dat ze weer eens samen op het podium staan, Hamilton was ook voor het eerst echt een maatje te groot voor Leclerc.

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 00:24
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.372

      Je downplayed nu een beetje de boel naar mijn idee.

      Max verdedigde de binnenkant (wat opzich logisch is, want als je die pakt heb je de buitenkant bij de volgende bocht en die kan fijner zijn voor tractie). Lewis hield simpelweg de racelijn aan en was dit weekend enorm sterk op de remmen, wat zijn kracht ook is.

      Het waren allebei mooie overtakes. Daarbij verkoop je onzin over de VSC. Hamilton laat zo ongeveer structureel tijd liggen tijdens VSCs, en zo ook hier. Of het ouderdom is weet ik niet, maar het is wel opvallend.

      • + 6
      • 25 mei 2026 - 00:28
    • hupholland

      Posts: 9.928

      klopt, ik downplay het een beetje. Hamilton zit er bij het aanremmen al voor. Verder keurig gedaan hoor, maar ik had er via de radio een ander beeld bij. Maar die van Verstappen vond ik persoonlijk echt briljant.
      Idd, Hamilton is normaal niet handig met de VSC's, maar vandaag deed hij het de laatste 2x slim. Bij de eerste verloor hij misschien wat, met zn fout erbij zat hij toen ineens op 7 seconden, maar uiteindelijk was hij duidelijk de snellere.

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:45
    • snailer

      Posts: 33.139

      Ik zou het graag anders zien, maar ik denk dat hupholland gelijk heeft. Hij was er voorbij ruim voor de bocht. En dat kwam door super clipping. Heb net de video op yt bekeken en in de data op gp-tempo. Ondanks de weinig grip, wat Verstappen vertelde, was hij redelijk uit de bocht weg. EN om dan op zo'n kort stuk er helemaal voorbij te gaan kan alleen met hulp van super clipping en de overtake.


      Dit is overigens niet nieuw in F1 voor deze generatie. Ook met de vorige generatie motoren kon het optreden. Denk maar aan.... Eh.... was Brazilie een aantal jaren geleden. Minstens 6 of 7 jaar geleden. Was die race waar Hamilton een undercut deed op Verstappen, achter Leclerc kwam, vervolens al zijn batterij energie verbruikte om zo snel mogelijk Leclerc in te halen. Vervolgens sloot Verstappen aan en klapte mee met Hamilton en Verstappen had een eenvoudige inhaalactie omdat Hamilton de hybride power miste. Maar met de huidige auto's is het verschil wel veel groter.
      De meeste inhaalacties dit jaar zijn met hulp van grote verschillen in hybride power.

      Ik zou zeggen wees vooral blij dat de twee weer eens op het zelfde stuk baan te vinden zijn. Zijn toch de twee echte grootheden van dit veld.

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 01:10
  • Larry Perkins

    Posts: 65.246

    Kibbelen
    Kibbelen betekent ruzie maken over kleine, onbenullige zaken. Het is een vorm van bekvechten of hakken op details, vaak zonder dat het tot een grote escalatie komt. Het wordt ook geassocieerd met kinderen die onenigheid hebben.

    • + 7
    • 25 mei 2026 - 00:26
    • Kampsie

      Posts: 1.667

      Keuvelen was meer op zijn plaats geweest.

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:28
    • schwantz34

      Posts: 42.057

      Ham en Max waren aan het Ouw-enelen!

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:33
    • Hourpower

      Posts: 788

      Vreemd bedachte titel weer inderdaad.
      Het was gewoon gezellig napraten.

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:34
    • Bertrand Gachot

      Posts: 655

      Bedoelde waarschijnlijk kibbelingen, een lekker portie kibbeling, In een van de vorige berichten had de schrijvert van dienst het over spekkopers, 3 pond spek A.U.B.!

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:40
    • Bertrand Gachot

      Posts: 655

      Of kwebbelen

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:41
    • Politik

      Posts: 9.959

      'Kibbelen' gebruiken ipv 'keuvelen' levert simpelweg veel meer clicks op.
      Begrijp dat nou eens!

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:54
    • hupholland

      Posts: 9.928

      ze bedoelen gewoon keuvelen, ik denk niet dat er kwade opzet in het spel is. Anders hadden ze het woord prachtig er niet bij gezet.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 01:00
    • snailer

      Posts: 33.139

      Dan hadden ze de volgende header moeten gebruiken, politik.

      "Verstappen en Hamilton wilden voor elkaar gebukt gaan staan."

      Uiteraard heb je gelijk. Alles voor de klikjes.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 01:11
  • AnalizeThis

    Posts: 82

    Heeft iemand de definitie van kibbelen? Ik ben m ff kwijt denk ik?!

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 00:27
  • Supernova

    Posts: 9

    Het is nog een wonder dat er niet 'bikkelen' staat...

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 00:50
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.660

    Van een 'fenomenale' inhaalactie van Max tot de 'gewaagde' inhaalactie van Lewis...
    Het was jullie laatste gelegenheid om de fans tegen elkaar op te zetten.

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 01:08

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar