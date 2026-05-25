Jaren na hun verhitte titelstrijd in 2021 lijkt de rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen een stuk vriendelijker geworden. Na een intens gevecht op de baan in Canada blikten beide wereldkampioenen in de cool-down room ontspannen terug op hun duel, waarbij er opvallend veel respect doorklonk voor elkaars snelheid.

Hamilton en Verstappen vochten een felle strijd uit tijdens de race, waarbij de Brit naar eigen zeggen alles probeerde om afstand te nemen van zijn oude rivaal. Maar de Nederlander bleek telkens opnieuw aan te klampen, tot frustratie van de Ferrari-coureur.

Hamilton onder de indruk van Verstappen

Hamilton gaf na afloop toe dat hij Verstappen geen moment echt van zich af wist te schudden. De zevenvoudig wereldkampioen merkte op dat de Red Bull-coureur vooral op de rechte stukken telkens wist terug te slaan.

“Ik kreeg je maar niet kwijt”, lachte Hamilton richting Verstappen. De Nederlander zag vooral in het middensector een patroon ontstaan. “In die chicanes pakte je elke ronde een paar tienden, maar op het rechte stuk kon ik dat telkens weer goedmaken”, analyseerde Verstappen, waarna Hamilton het duel omschreef als “waanzinnig”.

Verstappen deelt compliment uit aan Hamilton

Tijdens het gesprek kwam ook verkeer ter sprake. Hamilton baalde zichtbaar van enkele achterblijvers die hem volgens eigen zeggen kostbare tijd hadden gekost in de slotfase van de race.

“Ik weet niet eens meer wie het was, misschien Bortoleto”, zuchtte Hamilton. “Ik vraag me soms echt af of onze wagen gewoon te veel drag heeft, of dat het puur aan de motor ligt.” Verstappen had op zijn beurt nog een compliment klaar voor zijn voormalige titelrivaal. “Je was echt sterk in bocht zes”, aldus de Nederlander, die daarmee onderstreepte hoe klein de verschillen tussen beide kemphanen waren.