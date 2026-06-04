Riccardo Patrese is van mening dat Andrea Kimi Antonelli een beetje op Max Verstappen begint te lijken. De jonge Italiaan is op een geweldige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen, en volgens Patrese begint Antonelli arrogante trekjes te vertonen. Hij stelt dat Antonelli hiermee lijkt op grote namen zoals Verstappen, Senna en Schumacher.

Antonelli is nog maar net begonnen aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar is nu al de grote ster van de sport. Hij won vier van de eerste vijf Grands Prix en profiteerde in Canada van de pech van zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Het is opvallend dat Antonelli de touwtjes in handen heeft, want voorafgaand aan het seizoen werd juist Russell aangewezen als dé titelfavoriet.

Hoe is het gevoel?

Ook de Italiaanse oud-coureur Riccardo Patrese zag deze overheersing van Antonelli niet aankomen. In gesprek met Vision4Sport is Patrese opvallend lovend over zijn jonge landgenoot: "Ik wist dat hij sterk voor de dag kon komen, en dat hij een voordeel zou hebben door het feit dat hij de beste auto op de grid heeft. Ik wist dus ook wel dat hij dit niveau kon aantikken. Maar niemand had waarschijnlijk verwacht dat hij vier Grands Prix op een rij kon winnen, en hij wordt nu alleen maar sterker!"

Vergelijkingen met legendes

Antonelli is nog altijd één van de jongste coureurs op de grid, en die jeugdigheid zorgde er vorig jaar nog voor dat hij veel foutjes maakte. Inmiddels rijdt hij rond als een ervaren rot, en laat hij de ervaren coureurs werken voor hun geld.

Patrese denkt dan ook dat Antonelli langzaam maar zeker op de grote jongens begint te lijken: "Hij is niet langer verlegen, en soms komt hij zelfs een beetje arrogant over. Maar dat is ook wat je moet zijn. Dat is ook zo bij Verstappen. Vroeger waren jongens zoals Michael Schumacher en Ayrton Senna, en eigenlijk bijna alle coureurs van dat niveau, een beetje arrogant."

Geweldige cijfers

Antonelli doet zijn best om bescheiden te blijven, en hij wil zichzelf dan ook niet op de borst kloppen. Wel heeft hij na vijf raceweekenden 131 punten achter zijn naam staan, en daarmee heeft hij een grote voorsprong op zijn teamgenoot Russell. De Brit heeft tot nu toe 88 punten bij elkaar gereden.

Ook de statistieken laten zien dat Antonelli een geweldige start van het seizoen achter de rug heeft. Hij heeft nu vier races gewonnen, startte drie keer vanaf de pole position en stond in alle vijf de Grands Prix op het podium.