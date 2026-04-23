De situatie van Max Verstappen in het huidige Formule 1-tijdperk roept steeds meer vergelijkingen op met het verleden. Volgens Marc Surer zit de Nederlander in exact dezelfde positie als Sebastian Vettel na diens dominante jaren bij Red Bull Racing.

Waar Verstappen tussen 2021 en 2024 vier wereldtitels op rij veroverde, overkwam Vettel eerder hetzelfde kunststukje tussen 2010 en 2013. Maar een grote reglementswijziging in 2014 maakte abrupt een einde aan die hegemonie. Surer ziet duidelijke parallellen met wat er nu gebeurt.

Surer ziet herhaling van Vettel-scenario

Volgens de Zwitser is de vergelijking geen toeval. “Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal”, stelt hij in gesprek met Formel1.de. “Vettel profiteerde maximaal van de technieken die toen werkten, maar toen de regels veranderden, viel dat voordeel volledig weg.”

De oud-coureur legt uit waar het verschil precies zat. “Hij was uitzonderlijk goed in het benutten van die specifieke aerodynamica en het snel uitaccelereren van bochten. Dat gaf hem een enorme voorsprong. Maar met de komst van de hybride motoren was dat simpelweg niet meer doorslaggevend.”

Nieuwe regels treffen Verstappen in zijn kracht

Surer ziet dat Verstappen nu met een gelijkaardig probleem kampt. De Nederlander stond jarenlang bekend om zijn lef en snelheid in snelle bochten, maar juist dat aspect is door de huidige reglementen minder effectief geworden. “Max maakte daar altijd het verschil, puur door harder te gaan waar anderen dat niet deden”, klinkt het.

Door de nadruk op energiemanagement is die aanpak volgens Surer niet langer houdbaar. “Als hij nu op die manier rijdt, put hij zijn batterij te snel uit en verliest hij tijd. Zijn grootste wapen is hem eigenlijk ontnomen. Dat maakt het voor hem een stuk moeilijker om het verschil te maken, net zoals dat destijds bij Vettel gebeurde.”

Afgelopen jaar was Verstappen heel dicht bij een vijfde wereldtitel. Na een spectaculaire inhaalslag in de tweede helft van het seizoen, kwam de Nederlander slechts twee punten tekort ten opzichte van de wereldkampioen, Lando Norris.