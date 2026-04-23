Verstappen vergeleken met Vettel: "Allebei kapotgemaakt door reglementen"

De situatie van Max Verstappen in het huidige Formule 1-tijdperk roept steeds meer vergelijkingen op met het verleden. Volgens Marc Surer zit de Nederlander in exact dezelfde positie als Sebastian Vettel na diens dominante jaren bij Red Bull Racing.

Waar Verstappen tussen 2021 en 2024 vier wereldtitels op rij veroverde, overkwam Vettel eerder hetzelfde kunststukje tussen 2010 en 2013. Maar een grote reglementswijziging in 2014 maakte abrupt een einde aan die hegemonie. Surer ziet duidelijke parallellen met wat er nu gebeurt.

Surer ziet herhaling van Vettel-scenario

Volgens de Zwitser is de vergelijking geen toeval. “Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal”, stelt hij in gesprek met Formel1.de. “Vettel profiteerde maximaal van de technieken die toen werkten, maar toen de regels veranderden, viel dat voordeel volledig weg.”

De oud-coureur legt uit waar het verschil precies zat. “Hij was uitzonderlijk goed in het benutten van die specifieke aerodynamica en het snel uitaccelereren van bochten. Dat gaf hem een enorme voorsprong. Maar met de komst van de hybride motoren was dat simpelweg niet meer doorslaggevend.”

Nieuwe regels treffen Verstappen in zijn kracht

Surer ziet dat Verstappen nu met een gelijkaardig probleem kampt. De Nederlander stond jarenlang bekend om zijn lef en snelheid in snelle bochten, maar juist dat aspect is door de huidige reglementen minder effectief geworden. “Max maakte daar altijd het verschil, puur door harder te gaan waar anderen dat niet deden”, klinkt het.

Door de nadruk op energiemanagement is die aanpak volgens Surer niet langer houdbaar. “Als hij nu op die manier rijdt, put hij zijn batterij te snel uit en verliest hij tijd. Zijn grootste wapen is hem eigenlijk ontnomen. Dat maakt het voor hem een stuk moeilijker om het verschil te maken, net zoals dat destijds bij Vettel gebeurde.”

Afgelopen jaar was Verstappen heel dicht bij een vijfde wereldtitel. Na een spectaculaire inhaalslag in de tweede helft van het seizoen, kwam de Nederlander slechts twee punten tekort ten opzichte van de wereldkampioen, Lando Norris.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Sebastian Vettel Marc Surer Red Bull Racing

Reacties (13)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.504

    Volgens mij klopt dit niet.
    Ferrari was nooit kampioenwaardig. Rond 2019 gaf Vettel meer dan de auto aan kon en hij was gewoon altijd sneller dan de teamgenoot. Tot Leclerc kwam.
    Zijn keuze maakte hem kansloos. Zijn Ferrari droom.
    Uiteindelijk brak hij twee maal. In 2018 toen hij bij zijn thuisrace er af vloog en Hamilton 25 punten schonk. In 2019 heeft hij nog een paar keer een fijne race gereden, maar ook daar waren er veel fouten. Na dat jaar heb ik niet echt meer de oude Vettel gezien.

    En Verstappen is helemaal niet gebroken. Hij zit in een middenveld auto.
    Maar ondertussen rijdt Verstappen nog steeds naar voren en zijn teamgenoot valt eigenlijk altijd terug.

    • + 5
    • 23 apr 2026 - 11:47
  • AUDI_F1

    Posts: 3.705

    Weer een bericht om proberen Verstappen te demoniseren. Die eiland journalisten houden daar niet mee op.

    • + 1
    • 23 apr 2026 - 12:06
    • f(1)orum

      Posts: 10.018

      Marc Surer is een Zwitser en doet z´n uitspraak in een Duits medium.

      • + 5
      • 23 apr 2026 - 12:09
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.073

      ....en komt op 'n Nederlandse sait te staan..

      • + 2
      • 23 apr 2026 - 12:48
  • Wingleader

    Posts: 3.408

    Dit klopt perfect, eindelijk iemand die het snapt wat de gevolgen zijn van het veranderen van de regels. Vettel en Verstappen werden hun kracht ontnomen door de regels. Heeft niets met teams te maken puur de regelgeving. Klopt als een bus wat hij zegt.

    • + 2
    • 23 apr 2026 - 12:09
  • jd2000

    Posts: 7.659

    Wat Super zegt is waar,maar slaat niet specifiek op Max. Zo heeft autosport altijd in elkaar gezeten. Degene met de grootste ballen werd wereldkampioen. Dat is de essentie van racen

    • + 3
    • 23 apr 2026 - 12:26
    • Wingleader

      Posts: 3.408

      Maar niet in de 2026 auto. Daar heb je geen grote ballen voor nodig. Daar kan de halve aardbol in rijden als ze erin passen. Volgens Alonso!

      • + 1
      • 23 apr 2026 - 12:50
  • Stoffelman

    Posts: 6.332

    "Door de nadruk op energiemanagement is die aanpak volgens Surer niet langer houdbaar. “Als hij nu op die manier rijdt, put hij zijn batterij te snel uit en verliest hij tijd."

    -----

    Daar ligt dus het probleem voor verstappen, niet bij de regels alleen.
    Hij weet er minder goed mee om te gaan dan een aantal andere rijders.

    • + 1
    • 23 apr 2026 - 13:49
    • WickieDeViking

      Posts: 980

      "Hij weet er minder goed mee om te gaan dan een aantal andere rijders."

      Dat is foutief. Tijdens de eerste testweek bleek zelfs dat Verstappen de eerste (of één van de eersten) was die juist wil wist hoe ermee om te gaan.

      Daarbij interpreteer je Surer ook verkeerd. Je moet namelijk even het hele stukje lezen wat hij zegt:"

      “Max maakte daar altijd het verschil, puur door harder te gaan waar anderen dat niet deden”, klinkt het.

      Door de nadruk op energiemanagement is die aanpak volgens Surer niet langer houdbaar. “Als hij nu op die manier rijdt, put hij zijn batterij te snel uit en verliest hij tijd. Zijn grootste wapen is hem eigenlijk ontnomen. Dat maakt het voor hem een stuk moeilijker om het verschil te maken, net zoals dat destijds bij Vettel gebeurde.”

      Dus het is niet dat Max er minder mee kan omgaan met anderen, zijn wapen is gewoon ontnomen. Wanneer Max dus nu doet wat nodig is, zoals alle anderen, kan hij dus niet meer het verschil als coureur maken zoals voorheen. Dat is iets heel anders dan jij stelt.

      De auto i.c.m. de motor bepaalt nu vooral hoe snel een coureur kan gaan en niet meer de coureur zelf.

      • + 4
      • 23 apr 2026 - 14:07
    • Stoffelman

      Posts: 6.332

      "Daarbij interpreteer je Surer ook verkeerd."

      -----

      "Als hij nu op die manier rijdt, put hij zijn batterij te snel uit en verliest hij tijd"

      Hij verliest dus meer tijd dan een aantal andere rijders die onder dezelfde regels rijden.

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 14:12
    • WickieDeViking

      Posts: 980

      Lees nu eens goed. Surer zegt: "als".

      Wie zegt dat Max het daadwerkelijk doet?

      • + 1
      • 23 apr 2026 - 14:21
    • WickieDeViking

      Posts: 980

      Daarbij negeer je ook volledig dit feit:

      Tijdens de eerste testweek bleek zelfs dat Verstappen de eerste (of één van de eersten) was die juist wil wist hoe ermee om te gaan.

      • + 1
      • 23 apr 2026 - 14:22
    • Stoffelman

      Posts: 6.332

      "Lees nu eens goed. Surer zegt: "als".
      "Wie zegt dat Max het daadwerkelijk doet?"

      -----

      Indien hij het niet doet, is zijn wapen hem niet ontnomen.
      Daarbij zag je ook dat verstappen in Japan, de rol moest lossen tegenover Gasly.
      Puur omdat zijn batterij leeg was en dus tijd verloor.

      • + 0
      • 23 apr 2026 - 14:29

US Grand Prix van Miami

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

