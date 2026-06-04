De eerste podiumplaats met de eigen krachtbron heeft Red Bull veel zelfvertrouwen gegeven. Max Verstappen kwam in Canada als derde over de streep, en pakte daarmee de eerste podiumscore voor een auto die wordt aangedreven door een krachtbron van Red Bull Powertrains. Motorbaas Ben Hodgkinson is trots, maar hij wil meer: hij richt zijn pijlen op Mercedes.

Red Bull rijdt dit jaar voor het eerst in de Formule 1 met zelfontwikkelde motoren. In samenwerking met Ford is er lang gewerkt aan het motorenproject, en dit jaar hoopten ze direct competitief te zijn. Dat wilde nog niet helemaal lukken, maar de podiumplek van Verstappen in Canada heeft voor extra zelfvertrouwen gezorgd. Nu de race in Monaco voor de deur staat, hoopt men op meer.

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Red Bull Powertrains-baas Ben Hodgkinson klinkt extreem gemotiveerd in de preview van het team: "In de Formule 1 draait alles om winnen, maar deze eerste podiumplaats met onze eigen motor is absoluut een feestje waard als erkenning voor wat we in zo'n korte tijd hebben neergezet. Red Bull Powertrains Ford is nog maar een nieuwkomer, en we nemen het op tegen een paar van de grootste namen uit de industrie en de autosport."

Waar ligt de focus op?

Bij Red Bull durven ze nu dus ook vooruit te kijken: "Dat we nu al vooraan het veld de directe strijd met hen kunnen aangaan, is iets waar het hele team ontzettend trots op mag zijn. We hebben nu nog een lange weg te gaan en we weten dat het gat naar de koplopers aanzienlijk is, maar we leren wel snel, bouwen onze capaciteiten verder uit en we pushen op de juiste vlakken."

Jagen op Mercedes

Red Bull moet dan ook gaan jagen op de huidige koploper Mercedes, want ze willen winnen. Hodgkinson wil daar ook helemaal niet geheimzinnig over doen: "We kijken enorm uit naar de komende races, waarin we deze stijgende lijn willen doortrekken en op jacht gaan naar onze eerste overwinning in dit nieuwe tijdperk van de Formule 1. Het is een tijdperk waarin nieuwe teams en nieuwe fabrikanten er bewust voor hebben gekozen om binnen deze sport de strijd aan te gaan en zich te ontwikkelen."

Hoe staat Red Bull ervoor?

Het team van Red Bull Racing staat na vijf raceweekenden op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar hebben in de eerste raceweekenden 57 WK-punten bij elkaar hebben gereden, maar ze hebben nog steeds een enorme achterstand op Mercedes. De Duitse renstal heeft met Andrea Kimi Antonelli en George Russell nu 219 punten gescoord.