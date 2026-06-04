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Antonelli wil Wolff niet boos maken in titelduel

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Antonelli wil Wolff niet boos maken in titelduel

Andrea Kimi Antonelli wil zijn teambaas Toto Wolff niet tegen het hoofd stoten in de titelstrijd. Antonelli heeft een sterke start van het seizoen achter de rug, en vecht vooral met zijn teamgenoot George Russell. In die duels wil hij het zijn team Mercedes dus niet te zwaar maken.

Anderhalve week geleden werd in Canada nogmaals duidelijk dat Russell en Antonelli aan elkaar gewaagd zijn. De twee Mercedes-coureurs vochten in zowel de sprintrace als de Grand Prix felle duels uit, en dat ging meerdere keren net goed. In de sprintrace schoot Antonelli bijvoorbeeld door het gras, terwijl ze elkaar in andere situaties amper ruimte gaven.

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Denkt Antonelli aan het teambelang?

Bij Mercedes besloten ze niet in te grijpen, al scheelde dat niet veel. Antonelli weet hoe hij het duel met Russell moet aanpakken, zo legt hij uit in een interview met RTL/Sport.de: "We bevinden ons allebei in een goede positie, we hebben allebei een geweldige auto en we willen allebei winnen. Tijdens de races willen we fair met elkaar omgaan, want we willen geen chaos binnen het team veroorzaken en we willen Toto natuurlijk ook niet tegen het hoofd stoten."

Antonelli weet namelijk dat het in de Formule 1 niet alleen om de coureur draait, het is een teamsport: "Als we racen, racen we natuurlijk om te winnen. We willen de beste zijn en natuurlijk rijden we voor onszelf, maar óók voor het team."

Niet denken aan de titel

Antonelli geldt nu in ieder geval als de titelfavoriet, maar daar weigert hij aan te denken: "Ik weet dat ik kan winnen, maar ik wil daar eigenlijk niet te veel over nadenken en mezelf daarin verliezen. Ik wil geen races rijden terwijl ik in mijn hoofd met de titel bezig ben. Het seizoen duurt nog zo lang. Ik blijf gewoon rijden alsof ik niets te verliezen heb. Want ik kan immers ook niets verliezen wat ik nog niet bereikt heb."

Emoties onder controle houden

De emoties mogen van Antonelli niet de overhand nemen, maar lachend stelt hij vast dat dat wel gebeurde na zijn eerste zege in China: "De emoties overvielen me daar. Maar het team heeft me geholpen om mezelf weer te herpakken. Daarna hebben we ons op de volgende race gefocust. En natuurlijk heb ik een geweldige familie die ervoor zorgt dat ik met beide benen op de grond blijf staan en ik het grote doel op geen enkel moment uit het oog verlies."

Jagen op succes

Antonelli won anderhalve week geleden de Canadese Grand Prix nadat Russell uitviel met technische problemen. Dit weekend gaat Antonelli weer op jacht naar de zege in Monaco, waar Mercedes vorig jaar een rampzalig weekend beleefde.

F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (2)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.368

    Met de pech die vriend afgelopen race's heeft gehad heb ik het gevoel dat Kimi 'n beetje wordt voorgetrokken door Toto.
    Dat Kimi net wat sneller is dan vriend is ook 'n gegeven.
    Dus vriend zal het op ervaring moeten doen.
    En hij zal het rap moeten doen anders zie ik de vele fans van vriend overstappen naar 'n andere coureur.

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 10:03
  • f(1)orum

    Posts: 10.083

    "Antonelli wil Wolff niet boos maken in titelduel"
    Hij heeft gelijk; wij allen weten immers welke risico's er kleven aan 'De Grote Boze Wolf'.

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 10:14

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Team
Punten
1
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2
Ferrari
149
3
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106
4
Red Bull Racing
57
5
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Mercedes
Mercedes
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