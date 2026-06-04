Andrea Kimi Antonelli wil zijn teambaas Toto Wolff niet tegen het hoofd stoten in de titelstrijd. Antonelli heeft een sterke start van het seizoen achter de rug, en vecht vooral met zijn teamgenoot George Russell. In die duels wil hij het zijn team Mercedes dus niet te zwaar maken.

Anderhalve week geleden werd in Canada nogmaals duidelijk dat Russell en Antonelli aan elkaar gewaagd zijn. De twee Mercedes-coureurs vochten in zowel de sprintrace als de Grand Prix felle duels uit, en dat ging meerdere keren net goed. In de sprintrace schoot Antonelli bijvoorbeeld door het gras, terwijl ze elkaar in andere situaties amper ruimte gaven.

Denkt Antonelli aan het teambelang?

Bij Mercedes besloten ze niet in te grijpen, al scheelde dat niet veel. Antonelli weet hoe hij het duel met Russell moet aanpakken, zo legt hij uit in een interview met RTL/Sport.de: "We bevinden ons allebei in een goede positie, we hebben allebei een geweldige auto en we willen allebei winnen. Tijdens de races willen we fair met elkaar omgaan, want we willen geen chaos binnen het team veroorzaken en we willen Toto natuurlijk ook niet tegen het hoofd stoten."

Antonelli weet namelijk dat het in de Formule 1 niet alleen om de coureur draait, het is een teamsport: "Als we racen, racen we natuurlijk om te winnen. We willen de beste zijn en natuurlijk rijden we voor onszelf, maar óók voor het team."

Niet denken aan de titel

Antonelli geldt nu in ieder geval als de titelfavoriet, maar daar weigert hij aan te denken: "Ik weet dat ik kan winnen, maar ik wil daar eigenlijk niet te veel over nadenken en mezelf daarin verliezen. Ik wil geen races rijden terwijl ik in mijn hoofd met de titel bezig ben. Het seizoen duurt nog zo lang. Ik blijf gewoon rijden alsof ik niets te verliezen heb. Want ik kan immers ook niets verliezen wat ik nog niet bereikt heb."

Emoties onder controle houden

De emoties mogen van Antonelli niet de overhand nemen, maar lachend stelt hij vast dat dat wel gebeurde na zijn eerste zege in China: "De emoties overvielen me daar. Maar het team heeft me geholpen om mezelf weer te herpakken. Daarna hebben we ons op de volgende race gefocust. En natuurlijk heb ik een geweldige familie die ervoor zorgt dat ik met beide benen op de grond blijf staan en ik het grote doel op geen enkel moment uit het oog verlies."

Jagen op succes

Antonelli won anderhalve week geleden de Canadese Grand Prix nadat Russell uitviel met technische problemen. Dit weekend gaat Antonelli weer op jacht naar de zege in Monaco, waar Mercedes vorig jaar een rampzalig weekend beleefde.