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Analyse: Hoe Aston Martin een van de grootste F1-flops ooit wordt

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<b> Analyse: </b> Hoe Aston Martin een van de grootste F1-flops ooit wordt

Op papier heeft Aston Martin alles in huis om de Formule 1 te domineren. Een ultramoderne fabriek, de komst van Adrian Newey, een exclusieve samenwerking met Honda en een eigenaar die zonder problemen honderden miljoenen investeert. Toch groeit de twijfel met de week, want hoe meer puzzelstukken Lawrence Stroll verzamelt, hoe minder het totaalplaatje lijkt te kloppen.

Toen Stroll enkele jaren geleden Racing Point omvormde tot Aston Martin, sprak hij openlijk over wereldtitels. De Canadese miljardair wilde niet zomaar deelnemen aan de Formule 1, hij wilde winnen. Daarvoor werd de geldkraan volledig opengezet. Nieuwe gebouwen, nieuwe simulatoren, nieuwe windtunnels en een indrukwekkende lijst aan topnamen moesten Aston Martin naar de top brengen. De realiteit is voorlopig een stuk minder indrukwekkend.

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Van uitdager naar middenmoter

In 2023 leek Aston Martin nog een succesverhaal te worden. Fernando Alonso vocht regelmatig mee voor podiumplaatsen en het team werd zelfs kortstondig als uitdager van Red Bull Racing gezien. Maar sindsdien is de neerwaartse spiraal ingezet.

Terwijl concurrenten stappen vooruit zetten, leek Aston Martin juist steeds vaker te verdwalen in zijn eigen ontwikkeling. Updates leverden niet het gewenste resultaat op en de prestaties bleven achter bij de verwachtingen. Het contrast met de gigantische investeringen werd alleen maar groter.

Dat is opmerkelijk, want weinig teams beschikken over zoveel middelen. De nieuwe campus in Silverstone behoort tot de meest geavanceerde faciliteiten in de sport. De windtunnel werd specifiek gebouwd om het gat met de top te dichten. Daarnaast werden ervaren engineers weggehaald bij concurrerende teams tegen salarissen waar de meeste renstallen alleen maar van kunnen dromen. Toch blijft de sportieve oogst mager.

Newey is geen wondermiddel

De komst van Adrian Newey wordt door veel fans gezien als het moment waarop alles zal veranderen. Begrijpelijk, want de Brit geldt als misschien wel de succesvolste ontwerper uit de geschiedenis van de Formule 1. Maar zelfs Newey kan niet in zijn eentje een organisatiecultuur veranderen.

Succesvolle teams ontstaan niet alleen door één genie binnen te halen. Red Bull, Mercedes en McLaren bouwden jarenlang aan sterke structuren waarin honderden mensen perfect samenwerken. Juist daar lijkt Aston Martin nog altijd zoekende.

Bovendien brengt de komst van Newey extra druk met zich mee. Als zelfs hij er niet in slaagt om Aston Martin naar de top te brengen, zal het steeds moeilijker worden om verklaringen te vinden voor de tegenvallende resultaten. Daarom wordt 2027 een seizoen van alles of niets.

Geen excuses voor Stroll en Newey

Met Honda als fabriekspartner, Newey aan de tekentafel, een hypermoderne infrastructuur en een budget dat nauwelijks grenzen kent, verdwijnen alle excuses. Als Aston Martin dan nog steeds niet structureel voor overwinningen en titels vecht, dreigt het project van Lawrence Stroll de geschiedenisboeken in te gaan als een van de duurste en meest teleurstellende Formule 1-projecten ooit.

Want in de Formule 1 wordt uiteindelijk maar één ding onthouden: resultaten. En voorlopig staat Aston Martin, ondanks alle miljardeninvesteringen, verder van een wereldtitel dan de meeste mensen enkele jaren geleden hadden verwacht.

f(1)orum

Posts: 10.090

Stroll moet gewoon die tent verkopen aan BYD en daarna Wimbledon kopen; dan kan hij voortaan een nieuwe droom bouwen dat Lance Wimbledon kampioen gaat worden...

  • 4
  • 4 jun 2026 - 11:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Adrian Newey Aston Martin

Reacties (14)

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  • misstappen

    Posts: 3.559

    Ik heb sterk het idee dat Stroll niet de echte passie voor motorsport heeft, geen benzine door zijn aderen heeft stromen, Natuurlijk investeert het fors, maar =dat doen meer mensen met bijvoorbeeld aandelen. Soort return of investment principe. Hij komt bij mij zo over, speeltje voor zijn zoon, gooi er wat centen tegen aan en haal er later meer uit. Maw geen passie voor de sport zelf. Het is mijn observatie maar, niks meer dan dat

    • + 2
    • 4 jun 2026 - 10:53
  • The Wolf

    Posts: 967

    stemmingmakerij... gewoon nog meer kapitalen erin pompen.
    ooit zal het tij keren..
    ....en anders maar kapot

    • + 1
    • 4 jun 2026 - 11:03
    • f(1)orum

      Posts: 10.088

      Stroll moet gewoon die tent verkopen aan BYD en daarna Wimbledon kopen; dan kan hij voortaan een nieuwe droom bouwen dat Lance Wimbledon kampioen gaat worden...

      • + 4
      • 4 jun 2026 - 11:10
    • The Wolf

      Posts: 967

      op een gegeven moment heeft Lawrence al zoveel opgekocht, hij bezit al een paar scholen (waar Lance toevallig cum laude geslaagd was), een scouting vereniging (waar Lance de beste padvinder was), voetbalclubs (waar Lance de sterspeler was)

      • + 3
      • 4 jun 2026 - 11:34
    • Joeppp

      Posts: 8.631

      Nu nog de muziek in met de band de strollebollekes.

      • + 2
      • 4 jun 2026 - 12:03
  • Regenrace

    Posts: 2.736

    Volgens mij is die conclusie inmiddels al een paar honderd keer getrokken - oh wacht, ik zie al weer wie dit geschreven heeft. Dat verklaart een hoop.

    • + 2
    • 4 jun 2026 - 11:29
  • trucker0werner

    Posts: 541

    Wat wil je zijn zoon wordt door iedereen aangemerkt als dat papa een team koopt zodat hij op f1 baan kan rijden.
    Laat wel eerlijk zijn, bij mij zou de wagen sneller kapot zijn. Met geld koop je geen kwaliteiten om f1 wereldkampioen te worden.
    Je bent het of je bent het niet.
    Al goei je elke euro die er bestaat tegen me. Ik zal nooit zo snel zijn als max of dergelijke.

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 11:29
  • Mr.Rofl

    Posts: 911

    Stroll hoort in het rijtje: De snelste manier om miljonair te worden, is een formule 1 team kopen als miljardair! Vele miljardair zijn hem voor gegaan. Kort om, niets nieuws i de formule 1 wereld.

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 11:43
    • Beamer

      Posts: 1.885

      Stroll Sr. heeft het wel slim aangepakt, hij heeft het voor een appel en een ei gekocht, wat geld ingepompt, vervolgens aandelen doorverkocht en een paar goede sponsoren aangetrokken. Hij is er tot op heden echt niet slechter van geworden.

      • + 2
      • 4 jun 2026 - 12:21
  • TylaHunter

    Posts: 10.716

    Ik vind dat de stempel "analyse" hier wel erg makkelijk aan wordt gekoppeld.

    Het is meer een opinie column zonder sterke meetbare argumenten en afsluit met een prognose.

    Ik waardeer de poging voor een goed informerend stuk, maar wil graag aanhalen dat dit journalistiek gezien zoveel sterker zou zijn als het kijharde cijfers aanhaalt.

    Hoeveel geld? Hoeveel mensen? Hoeveel m2 extra aan ruimte? Hoe verhoudt de quali afstand zich over de jaren? Hoe presteren de updates gemiddeld vs Force India updates? Hoeveel afdelingen zijn er bijgekomen sinds force india? Welke circuits zijn karakteristieke pijnpunten?

    Ach Tyla schrijf dan lekker zelf een stuk. Is niet mijn werk, maar ben van mening dat een goede analyse deze vragen met harde cijfers zou zijn beantwoord na de conclusie in de titel.

    • + 1
    • 4 jun 2026 - 11:47
  • Olav Drol

    Posts: 643

    De vergelijking met Paris Saint Germain dringt zich op. Kapitalen er in gepompt, alle mogelijke vedetten gekocht, maar geen Champions League winst.

    En nu een team zonder ego's, en ze winnen het tweemaal.

    Overigens, 'een budget dat geen grenzen kent'? Hoe zit het met de budgetcap dan?

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 11:51
    • gridiron

      Posts: 3.483

      Investeringen in infrastructuur vallen buiten de BC

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 12:07
  • Pietje Bell

    Posts: 35.093

    Newey heeft slechts 1 GP bijgewoond dit seizoen: Australië.

    Hij schijnt er dit weekend weer bij te zijn.

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 12:12
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.113

    Toyota 2.0

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 13:02

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
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7
Haas F1
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Williams
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9
Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 26 dec 1958 (67)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Aston Martin
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