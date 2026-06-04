Op papier heeft Aston Martin alles in huis om de Formule 1 te domineren. Een ultramoderne fabriek, de komst van Adrian Newey, een exclusieve samenwerking met Honda en een eigenaar die zonder problemen honderden miljoenen investeert. Toch groeit de twijfel met de week, want hoe meer puzzelstukken Lawrence Stroll verzamelt, hoe minder het totaalplaatje lijkt te kloppen.

Toen Stroll enkele jaren geleden Racing Point omvormde tot Aston Martin, sprak hij openlijk over wereldtitels. De Canadese miljardair wilde niet zomaar deelnemen aan de Formule 1, hij wilde winnen. Daarvoor werd de geldkraan volledig opengezet. Nieuwe gebouwen, nieuwe simulatoren, nieuwe windtunnels en een indrukwekkende lijst aan topnamen moesten Aston Martin naar de top brengen. De realiteit is voorlopig een stuk minder indrukwekkend.

Van uitdager naar middenmoter

In 2023 leek Aston Martin nog een succesverhaal te worden. Fernando Alonso vocht regelmatig mee voor podiumplaatsen en het team werd zelfs kortstondig als uitdager van Red Bull Racing gezien. Maar sindsdien is de neerwaartse spiraal ingezet.

Terwijl concurrenten stappen vooruit zetten, leek Aston Martin juist steeds vaker te verdwalen in zijn eigen ontwikkeling. Updates leverden niet het gewenste resultaat op en de prestaties bleven achter bij de verwachtingen. Het contrast met de gigantische investeringen werd alleen maar groter.

Dat is opmerkelijk, want weinig teams beschikken over zoveel middelen. De nieuwe campus in Silverstone behoort tot de meest geavanceerde faciliteiten in de sport. De windtunnel werd specifiek gebouwd om het gat met de top te dichten. Daarnaast werden ervaren engineers weggehaald bij concurrerende teams tegen salarissen waar de meeste renstallen alleen maar van kunnen dromen. Toch blijft de sportieve oogst mager.

Newey is geen wondermiddel

De komst van Adrian Newey wordt door veel fans gezien als het moment waarop alles zal veranderen. Begrijpelijk, want de Brit geldt als misschien wel de succesvolste ontwerper uit de geschiedenis van de Formule 1. Maar zelfs Newey kan niet in zijn eentje een organisatiecultuur veranderen.

Succesvolle teams ontstaan niet alleen door één genie binnen te halen. Red Bull, Mercedes en McLaren bouwden jarenlang aan sterke structuren waarin honderden mensen perfect samenwerken. Juist daar lijkt Aston Martin nog altijd zoekende.

Bovendien brengt de komst van Newey extra druk met zich mee. Als zelfs hij er niet in slaagt om Aston Martin naar de top te brengen, zal het steeds moeilijker worden om verklaringen te vinden voor de tegenvallende resultaten. Daarom wordt 2027 een seizoen van alles of niets.

Geen excuses voor Stroll en Newey

Met Honda als fabriekspartner, Newey aan de tekentafel, een hypermoderne infrastructuur en een budget dat nauwelijks grenzen kent, verdwijnen alle excuses. Als Aston Martin dan nog steeds niet structureel voor overwinningen en titels vecht, dreigt het project van Lawrence Stroll de geschiedenisboeken in te gaan als een van de duurste en meest teleurstellende Formule 1-projecten ooit.

Want in de Formule 1 wordt uiteindelijk maar één ding onthouden: resultaten. En voorlopig staat Aston Martin, ondanks alle miljardeninvesteringen, verder van een wereldtitel dan de meeste mensen enkele jaren geleden hadden verwacht.