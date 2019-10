Vitantonio Liuzzi voert rechte lijn-test uit met VJM02

Gepubliceerd op 08 sep 2009 14:01

4

4 Door: Rob Veenstra

Vitantonio Liuzzi keert komend weekend terug op de Formule 1-grid. De Italiaan stapt in bij Force India, het team waar hij al als test- en reserverijder onder contract stond. Met de VJM02 had hij echter nog geen meter gereden, tot vorige week. Force India voerde een rechte lijn-test uit op Cotswold Airport met Liuzzi achter het stuur.



Mark Gray van Force India: “Het is altijd leuk om op een lange landingsbaan te testen en hier beschikken ze daar over. Het is ook vrij dichtbij, dat scheelt. De tests die we voor Spa-Francorchamps uitvoerden waren van groot belang voor het resultaat. We zijn hier nu eerder dan normaal met een ander aerodynamicapakket dat we goed konden evalueren.”