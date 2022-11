Naast de zegetocht van Max Verstappen is Ferrari’s faalangst hét onderwerp van 2022. Die titels waren – zeker na de zomerstop – een paar stappen te ver, maar het had spannender gekund als de Scuderia minder last van collectief knikkende knietjes had gehad.

Het F1-team van Ferrari vertoont overeenkomsten met het nationale voetbalelftal van Nederland. Ze kunnen het wel, maar niemand weet precies hoe goed. Bovendien is de angst voor een wanprestatie groter dan het vertrouwen op een goede afloop. Aangezien de wet van de aantrekkingskracht zich altijd richt op hetgeen wat de meeste aandacht ontvangt, kruipen zowel Ferrari als Oranje met enige regelmaat door het oog van de naald – of gaan ze keihard op hun plaat.

De oorzaak daarvan is logisch. Er rust een onevenredige druk op de schouders van iedereen met een Ferrari- dan wel Oranjetenue. Als er één keer iets goed gaat, worden de verwachtingen vanuit de achterban opgeblazen tot belachelijke niveaus en elk resultaat dat geen kampioenschap betreft, wordt als ‘niet goed genoeg’ afgedaan. Echter, met faalangst onder de leden is plek twee het hoogst haalbare.

Het is aan de teambaas, of de bondscoach, om verwachtingsmanagement toe te passen. In de persoon van Louis van Gaal heeft Oranje momenteel een reus – hij weet met het bijltje te hakken en heeft bovenal lak aan kritiek. Daarentegen is Ferrari-chef Mattia Binotto bepaald geen leider. Binotto is een creatieveling, een technisch brein dat achter een tekentafel moet zitten. Het is geen knopenhakker, maar een plannenmaker. Plan C, Plan D, et cetera.

Logischerwijs speculeert de Italiaanse media over een vervanger. Dat is een combinatie van achterklap en wishful thinking, want met Binotto als eindverantwoordelijke heeft de nationale trots een straaljager nodig om Red Bull van de titels te houden. De naam van Alfa Romeo-baas Frédéric Vasseur zoemt rond en dat is niet verrassend. Sterker nog: Vasseur moet als de sodemieter naar Maranello. Kijk enkel naar de Grand Prix van Abu Dhabi om het verschil in aanpak met Binotto te herkennen.

Ferrari had eigen troefkaarten gespeeld door Carlos Sainz buiten te laten en Sérgio Pérez zo te blokkeren. Dan waren die slotronden ook niet zo kielekiele geweest. Uitgaan van je eigen kracht, heet zoiets. Alfa Romeo heeft letterlijk iets soortgelijks uitgevoerd. Menigeen heeft het gemist, maar Vasseur gaf zijn Alfa-engineers goedkeuring een gewaagde miljoenenstunt te plaatsen.

Concurrent Aston Martin, waarvan de coureurs stevig gasgaven, mocht niet meer dan vijf WK-puntjes scoren. Alfa, dat ontwikkelingstechnisch een lichtjaar achterloopt, wist dat zij haar tegenstander niet op snelheid kon kloppen en dus liet men Valtteri Bottas op de harde band doorrijden, om de vroeg stoppende Lance Stroll te dwarsbomen. Guanyu Zhou werd daarentegen vroeg binnengehaald, om later Sebastian Vettel op te vangen. Het werkte perfect. Alfa Romeo heeft dankzij een proactieve omdraaistrategie de zesde plaats in het constructeurskampioenschap vastgehouden, daarmee ruim tien miljoen dollar aan prijzengeld wegsnoepende bij nummer zeven Aston Martin.

Ondertussen stond Binotto te bidden voor plek twee - met faalangst de hoogst haalbare positie.

René Oudman