Stel je het volgende voor: Valtteri Bottas gaat met nog vier rondjes te gaan aan de leiding. Het begint te sputteren. Verschillende tegenstanders, die op ruime achterstand rijden, zoeken de pitstraat op voor regenbanden. Bottas niet, die rijdt door. En glijdt eraf. Weg zege. Zie je de koppen al voor je?

‘Wat een idioot’, ‘niet geschikt voor het echte werk’, et cetera. De naam van Bottas is in deze voorstelling trouwens goed inwisselbaar voor de naam van Sergio Pérez, Pierre Gasly, Alexander Albon, Lance Stroll of Carlos Sainz.

Dit exacte scenario vond zondag plaats. Slechts één detail was anders: niet Bottas, maar Lando Norris had de hoofdrol. Hij vond het noodzakelijk om de call van zijn engineer te negeren, botweg af te wijzen en nadien in twijfel te trekken. Voor het collectieve onderbuikgevoel was Norris een pechvogel die zijn eerste zege door het putje had zien gaan. Voor mij was-ie een notoire domoor.

Grapjurkerij

Ik heb niets tegen Lando Norris. Vind het een leuk joch en ben wat betreft die mening klaarblijkelijk niet de enige. In zijn juniorcategoriejaren sprak ik ‘m geregeld. Altijd gezellig, geen onvertogen woord. Lando is welbespraakt, netjes, maar ook stiekem tongue-in-cheek – zoals een echte Brit betaamt. Door zijn grapjurkerij van afgelopen zondag krabde ik echter achter het oor. Ik snap volkomen dat hij de gunfactor heeft, maar wat zegt deze schaamteloze werkweigering over het totaalplaatje?

In Monza liet-ie zich van zijn verstandige kant zien. Zelf voorstellen om je op zegekoers liggende teammaat niet aan te vallen, daar win je teaminterne zieltjes mee. Niet dat hij daar om verlegen zit, trouwens – Zak Brown heeft zijn komst zolang ingemasseerd bij de teamleden, dat ze niet meer om hem heen kunnen. Norris heeft jarenlang de fluwelen handschoentjesbehandeling ondergaan en is nog steeds het troetelbeertje.

Alles prima – maar je dient ijzer te smeden als het heet is. De eerste overwinning leek Norris niet te kunnen ontgaan, tot-ie hem ontging. En wat mij betreft is dat volledig zijn eigen, stomme schuld. Niets zonde, niets pech, niets jammerlijk verloren, nee: dom. Als jou wordt verteld dat de situatie nijpend is en dat je er zeer verstandig aan doet om à la minute binnen te komen voor regenbanden, ben je een rund als je doorrijdt.

Fixingtaferelen

Norris is van de generatie Verstappen-Leclerc-Russell, maar wordt zelden in het rijtje met die namen genoemd. Hebben wij daar zondag het grootste bewijsstuk van mogen aanschouwen? Is Norris niet bestand om zijn hoofd koel te houden als het erop aankomt? Heeft hij dat überhaupt weleens moeten aantonen? In de Formule 3 kwam het hem aangewaaid en bovendien waren fixingtaferelen bij de oude vorm van die klasse niet van de lucht. Een stapje hoger was Norris niet zo bijzonder als bijvoorbeeld Russell.

Natuurlijk wil een sportman voor de grootste prijs gaan als de kans zich voordoet. Als er tientallen mensen om hem heen streven naar hetzelfde doel, is het echter volkomen beschonken om hen te negeren als het erop aankomt.

“Ik dacht dat het maar eventjes, kort zou regenen”, sprak hij na afloop. Ja, dat dachten er wel meer. Maar toen Bottas na een pitstop acht hele seconden op je inliep, had je de instructies moeten volgen.

Onpraktisch

Norris rijdt bij McLaren zolang Zak Brown daar de baas is. Brown is immers dol op hem, behandelt ‘m al jaren als zijn eigen. Maar met het oog op een mogelijke toekomst waarin Brown zich onttrekt van Formule 1-bezigheden, zijn de moves van afgelopen weekend bijzonder onpraktisch. Alle topteams kijken tegenwoordig naar het luister- en spreekgedrag van de coureurs. Toto Wolff, Christian Horner noch Mattia Binotto wordt er vrolijk van als één van hun rijders een stunt als die van Norris op de planken brengt.

Nogmaals: ik gun het Norris van harte, zoals veel autosportliefhebbers doen. Zij die hem een warm hart toedragen – je hebt volledig gelijk, het is geen verspilde energie. Maar blijf de waarheid te allen tijde onder ogen zien. Teksten als “Arme Lando, door een verkeerde bandenkeuze liep hij de overwinning mis” doen niet blijken van bijzonder veel verstand. Die fluwelen handschoentjes mogen uit.

Niemand is perfect. Maar na bijna drie volledige seizoenen in de Formule 1, bedekt met alle mantels der liefde die maar voorhanden zijn, mag het verspillen van een zekere podiumplaats en een zeer waarschijnlijke zege harder worden aangepakt. Zoals dat zou gebeuren bij Bottas. Of bij Pérez.

René Oudman