Norris luidt de noodklok: "Onze slechtste vrijdag van het jaar"

Het team van McLaren kende een lastige vrijdag in Canada. Ze konden zich niet mengen in de strijd om de snelste tijden, en Lando Norris stelde na afloop zelfs dat het de slechtste vrijdag van het jaar was voor McLaren.

McLaren reisde als de grote favoriet af naar het Circuit Gilles Villeneuve. Ze namen een aantal updates mee, maar kwamen er niet aan te pas in de eerste twee vrije trainingen. Ze leken het moeilijk te hebben met de grip, en Norris en Oscar Piastri schoten meerdere keren rechtdoor in de laatste chicane.

Norris noteerde in de eerste vrije training de zevende tijd, op bijna een halve seconde van de snelste tijd van Max Verstappen. In de tweede vrije training zag het er iets rooskleuriger uit, en noteerde Norris de tweede tijd op 0,028 seconde op de snelste tijd van George Russell.

Lastige dag

Na afloop reageerde Norris bezorgd bij de internationale media: "Het was een lastige dag, één van de lastigste dagen van het jaar. We kwamen een beetje pace te kort ten opzichte van de anderen. Op het einde zag het er misschien niet zo uit, maar het was lastig om een rondje te rijden en consistent te blijven. Ik heb één goed rondje gereden aan het einde van de sessie. We hebben werk te doen."

Slechtste vrijdag van het jaar

Norris begint zich zorgen te maken: "We moeten de auto op een betere positie zien te krijgen. De baan is lastig, maar dit was zeker onze slechtste vrijdag van het jaar. Niet als het gaat om de pace, maar om het samen brengen van alle zaken. We liggen niet mijlenver achter, we moeten de auto gewoon wat makkelijker te besturen maken."

"We bevinden ons nog steeds in een goede positie, het is close. Mercedes ziet er heel snel uit, net als vorig jaar. Ze waren vorig jaar met afstand het beste team."