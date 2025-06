Onzekere Lando Norris weet niet of hij de beste coureur is

Lando Norris kan dit jaar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. De Brit staat tweede in de strijd om de wereldtitel, en hij lijkt zijn goede vorm te hebben hervonden. Toch vindt hij het lastig om vol zelfvertrouwen te zeggen dat hij de beste coureur is.

Norris begon goed aan het seizoen met een zege in de Grand Prix van Australië. Daarna had hij een aantal zwaardere races, maar wist hij weer te winnen in Monaco. Hij lijkt het zwaar te hebben als de druk hoog is, en hij geeft regelmatig toe dat dit mede komt door zaken die tussen zijn oren zitten.

Moeilijke vraag

Hij durft ook niet te zeggen dat hij de beste coureur is. Als hij hiernaar wordt gevraagd in een interview met BBC Sport, reageert hij twijfelend: "Dat is een moeilijke vraag. Maar ik geloof echt dat ik de beste coureur ben, misschien niet elke dag."

"Ik geloof wel echt dat ik sneller ben en beter kan presteren dan de rest van de grid. Maar om consistent op dat niveau te presteren, is heel, heel erg moeilijk, ongeacht de omstandigheden, in welke auto je rijdt en tegen wie je het opneemt."

Zoeken naar zelfvertrouwen

Norris blijft er echter aan twijfelen. De Britse McLaren-coureur vindt het een zeer lastig vraagstuk, en daar doet hij ook niet moeilijk over: "Misschien vind ik het soms lastig om toe te geven en het gewoon te zeggen. Maar ik zou niet in de Formule 1 rijden, en niet vechten voor het wereldkampioenschap als ik niet diep van binnen geloofde dat ik de beste van de wereld zou kunnen zijn."

Norris staat momenteel op de tweede plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft 176 WK-punten bij elkaar gereden, terwijl zijn teamgenoot Oscar Piastri het kampioenschap aanvoert met 186 punten.