Lando Norris wijst een huwelijksverzoek af

Lando Norris zorgde op vrijdag voor de nodige hilariteit in Canada. De Britse McLaren-coureur wees tijdens de eerste vrije training namelijk een huwelijksaanzoek af, terwijl hij zelf gewoon in zijn auto zat te wachten.

De eerste vrije training op het Circuit Gilles Villeneuve lag geruime tijd stil door een crash van Ferrari-coureur Charles Leclerc. De regie van de F1-uitzendingen ging op zoek naar interessante beelden om aan de wereld te laten zien. Ze vonden een aantal enthousiaste fans, die een opvallend bord hadden meegenomen naar het circuit.

Geen bruiloft

Op de tribune zaten een man en een vrouw met een bord, daarop stond een boodschap gericht aan Lando Norris. Op het bordje stond: "Lando wil je met me trouwen? Mijn vriend heeft daar geen zin in!" De regie begreep de boodschap, en schakelde snel over naar een beeld van Norris die in de pitbox in zijn auto zat te wachten.

De relaxte Brit draaide zijn hoofd naar de camera, keek recht in de lens en schudde met zijn hoofd. De video werd op sociale media geplaatst, en ging al snel het internet over. De reactie van Norris zorgde voor de nodige hilariteit, maar hij focuste zichzelf liever op de prestaties die hij neerzette op de baan.

De prestaties van McLaren

In de desbetreffende eerste vrije training hadden Norris en zijn team McLaren het zwaar. Hij noteerde slechts de zevende tijd op bijna een halve seconde achterstand op nummer een Max Verstappen. In de tweede vrije training ging het al veel beter, en noteerde Norris een sterke tweede tijd op 0,028 seconden van George Russell.

Voor McLaren draaide het op de vrijdag vooral om het verzamelen van data. De Britse renstal introduceerde dit weekend een aantal nieuwe onderdelen. De meeste aandacht ging uit naar de nieuwe voorvleugel met de zogenaamde mermaid tails.