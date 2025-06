'Oscar Piastri is nu al beter dan Max Verstappen'

De kans wordt steeds groter dat Max Verstappen dit jaar geen wereldkampioen wordt in de Formule 1. Oscar Piastri voert momenteel het wereldkampioenschap aan, en Jolyon Palmer zit een punt waar de Australiër het momenteel beter doet dat Verstappen.

De Nederlander had het afgelopen weekend lastig in Spanje. Mede dankzij een slimme driestop-strategie van Red Bull leek hij de McLarens uit te kunnen dagen. In de slotfase ging alles echter mis, en verloor Verstappen zijn kalmte na een duel met George Russell. Hij ramde de Mercedes van Russell, en kreeg daarvoor een zware tijdstraf en drie strafpunten op zijn superlicentie.

De Grand Prix van Spanje werd gewonnen door Piastri. De jonge McLaren-coureur hield hierdoor de leiding vast in het wereldkampioenschap, en veel mensen blijven hem zien als de absolute favoriet voor de titel.

Het verschil tussen Verstappen en Piastri

Piastri maakt een koele indruk, en volgens oud-coureur en analist Jolyon Palmer is dit een talent. In zijn column op de site van de Formule 1 legt Palmer dat uit: "Ik heb hem nog geen fouten onder druk zien maken, je kan je ook niet voorstellen dat hij punten gaat verspillen door frustratie, zoals Verstappen zondag deed."

"Hij is dit seizoen niet perfect geweest. In Melbourne had hij pech en verloor hij veel punten toen hij van de baan schoot in de regen. Hij zat ook te slapen bij de start in Imola toen hij werd gepasseerd door Verstappen, en ook in Monaco was hij een beetje rommelig. Voor Lando Norris liggen er dan ook nog kansen, aangezien Oscar een voorsprong heeft van tien punten."

Alles in huis voor de wereldtitel

Palmer heeft echter veel vertrouwen in Piastri. Waar Verstappen dit jaar soms overkookt, ziet hij dat dus niet gebeuren bij de Australiër. Palmers eindconclusie is duidelijk: "Van wat ik tot nu toe heb gezien, heeft Oscar zeker alles wat een kampioen nodig heeft, in een seizoen waar hij zijn zwaktes in zijn krachten heeft weten om te zetten."