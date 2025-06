Veelbesproken Horner blijft Red Bull trouw: "Opstappen is geen optie"

Over de toekomst van Red Bull-teambaas Christian Horner gingen de afgelopen jaren veel geruchten rond. In de afgelopen weken werd hij weer in verband gebracht met een vertrek, maar aan opstappen wil hij zeker niet denken.

Horner bevond zich vorig jaar al in het oog van de storm. De Britse teambaas werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar werd uiteindelijk vrijgesproken. Er gingen veel geruchten rond over zijn toekomst, maar Horner bleef op zijn plek. In de afgelopen weken werd hij ook in verband gebracht met een vertrek, en werd er gesuggereerd dat Ferrari interesse in hem had.

Passie niet verdwenen

In een uitgebreid interview met De Telegraaf geeft Horner aan dat hij pas stopt als de passie is verdwenen. Die dag is niet nabij: "Nee. Ik ben vooral heel erg opgewonden over ons nieuwe hoofdstuk dat eraan zit te komen. Dat Red Bull volgend jaar met een eigen motor komt, wordt de grootste uitdaging van het team."

"We gaan er op de lange termijn zeker van profiteren dat we met ondersteuning van Ford onze eigen krachtbron produceren. We hebben dan alles onder één dak."

Geen vertrek naar Ferrari

Horner moet niet denken aan een overstap naar een ander team: "Ik ben gevleid dat ik word genoemd bij andere teams. Ferrari heeft in het verleden inderdaad wel eens aangeklopt. Mijn hart ligt echter bij Red Bull. Ik heb veel personeel aangenomen en mensen persoonlijk overtuigd om voor ons team te komen werken."

"Ik heb een heel groot deel van mijn leven geïnvesteerd in dit team, sinds het allereerste begin. Ik voel een enorme loyaliteit richting alle personeelsleden en ik voel ook de support vanuit het moederbedrijf."

Opstappen geen optie

Toen Horner vorig jaar onder vuur lag, heeft hij nooit het plan gehad om zelf te vertrekken: "Opstappen is voor mij nooit een optie geweest. En ook niet voor de mensen om me heen. Ik heb altijd heel erg veel steun gevoeld, van een heel mooie en loyale groep mensen in de organisatie. Verder wil ik er niet te veel op ingaan. Het is beter om vooruit te kijken."