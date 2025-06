Positieve Yuki Tsunoda hint op verbeteringen bij Red Bull

Yuki Tsunoda kwam gisteren in de tweede vrije training niet verder dan de vijftiende plek. De Japanner kent tot nu toe een teleurstellende stint bij het team van Red Bull. De Japanner heeft niet de vorm in de RB21 die hij zou willen. Hij verwacht dan ook een extra steuntje in de rug.

Tsunoda kent tot nu toe een teleurstellend seizoen bij Red Bull. De Japanner is nog niet hoger geëindigd dan de negende plaats. Ook in Canada ziet het er niet rooskleurig uit voor de Japanner.

Vechten

Het was duidelijk dat de Japanner worstelde met de auto. Terwijl Max Verstappen redelijke tijden wist neer te zetten ,en zelfs de snelste was in de eerste training, was Tsunoda constant langzamer. De Japanner vocht echt met zijn auto en is dit weekend nog niet in de top 10 geëindigd. Na afloop van de tweede vrije training hintte de Japanner wel op een steuntje in de rug van Red Bull Racing.

De Red Bull-coureur lijkt zaterdag eindelijk met nieuwe updates te mogen rijden. Door de enorme crash die de Japanner had in Imola tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna dit jaar. Kreeg hij niet de mogelijkheid om deze te gebruiken? De Japanner sprak tegenover F1 TV over zijn vrijdag in Canada: "Ik denk dat het gevoel oké was."

'Iets in de pijplijn'

"Ik weet dat er voor zaterdag iets in de pijplijn zit en hopelijk levert dat wat gratis rondetijd op. Afgezien daarvan denk ik dat we goede vooruitgang hebben geboekt qua afstelling. Uiteindelijk was het nu natuurlijk nog niet genoeg. Laten we zaterdag kijken hoe het gaat en verbeteringen doorvoeren", zo vertelt de Japanner tegenover F1TV.

Ondanks dat de top 10 nog niet bereikt is dit weekend, verwacht de Red Bull-coureur toch iets van zijn zaterdag. Hij heeft maar één doel: "Q3 moet absoluut het doel zijn. Zoals ik zei, zit er wat aan te komen voor zaterdag. Laten we eens kijken hoe de auto daarop reageert."