McLaren is niet bang voor havo-4 taferelen. Dat heeft capo di tutti capi Zak Brown zelf gezegd. De combinatie Daniel Ricciardo en Lando Norris oogt als het perfecte caberetduo, maar in werkelijkheid halen ze geen rare fratsen uit.

Er worden geen propjes richting het bord geschoten als Brown niet kijkt, de stoelen worden gewoon netjes op de tafels gezet na afloop van de laatste les, niemand hoeft zich bang te maken voor onverwachtse, keiharde boeren en het stiekem sigaretjes uit het raam roken is verleden tijd. De kans dat Brown zijn Amerikaanse achterwerk op een scheetkussen parkeert, nihil.

Over zijn aanstaande rijderspaar, dat gisteren de nieuwe, oude auto presenteerde, sprak Brown dat menigeen verwacht dat ze het trek-eens-aan-mijn-vinger-gedrag van Peppi en Kokki kopiëren. Hijzelf houdt rekening met een serieuzere houding.

Plaatselijke theater

Toen Carlos Sainz naar Ferrari verkaste en Ricciardo aankondigde diens plaats in te nemen, ontplofte het internet. Ricciardo en Norris als teamgenoten, haal de roltoetertjes maar vast tevoorschijn. Clown Ricciardo en lolbroek Norris in dezelfde renstal – ooit zoveel humor op één plaats gezien? Ik liep mee in de polonaise. Zag de aankondiging voor het plaatselijke theater al voor me. Cabaretduo Landiel, voor al uw grappen en grollen.

Brown kan het zich niet veroorloven dat de felbevochten weg naar voren wordt gebarricadeerd - zéker niet als de verantwoordelijkheid bij de twee duurst betaalde werknemers van het bedrijf ligt. Welke vormen neemt het cabaret van Ricciardo en Norris aan? Een net uit de puberteit ontsnapte jongeman die bij het minste of geringste gebruik van schuttingtaal rode koontjes krijgt en een compleet onafhankelijke levensgenieter met voorliefde voor grappen over de scrotum. Schunnigheid evolueert naar een nieuw level.

De teaminterne sfeer bij McLaren is sinds een jaar of twee geweldig. Groter contrast met de Alonso-tijd is onmogelijk. Tegelijkertijd moet Brown nú waken. Die twee klierkoppen mogen amme nooit een partijtje ouwehoeren-voor-gevorderden organiseren, als het allemaal een beetje melig wordt. Ja, op zondagavond, heel eventjes. Daarvoor en daarna is het focus. Zoals het in de afgelopen twee jaren, toen de beelden viraal gingen, wordt het niet weer. Ricciardo en Norris hadden elkaar overal in de smiezen, trokken elkaar aan als twee sterke magneten. Tikje in het kruis geven, interviews verstoren, petjes van hoofden slaan, eigenlijk kinderachtig havo-4-gedrag.

Bloedserieus

Dat ze heus niet apenkooien in de engineersruimte, kunnen we ook wel nagaan. Dat de klappertjespistolen achterwege blijven eveneens. Ricciardo en Norris staan beiden namelijk aan de vooravond van wat een zeer bepalend jaar wordt.

Want nu is het anders. Nu zijn ze elkaars belangrijkste concurrenten en maakt McLaren een nieuwe start. Resultaat is alles wat nu telt. Iedereen binnen het team gaat een stapje bij zetten. Dan heeft niemand tijd voor de theatervoorstellingen van cabaretduo Landiel.

Sterker nog, van Landiel wordt een bloedserieuze aanpak verwacht. Ricciardo wil jandorie zijn profetie inlossen. Hij viert komende zomer zijn 32ste verjaardag, wordt zoetjesaan oud voor F1-termen. Nog altijd ‘slechts’ die derde plaatsen in het WK (2014, 2016) en nog altijd ‘slechts’ zeven Grand Prix-overwinningen. De term ‘wereldkampioen’ is in combinatie met de naam Ricciardo al sinds begin-2018 niet meer gebezigd.

Norris kan een gigantische slag slaan. Stel je voor dat-ie Ricciardo verslaat. Dan verdubbelt zijn marktwaarde. Norris mág ook wel een stap voorwaarts zetten. Voor je zegt: ja, maar Last Lap Lando!! Ik had na die twee leuke optredens in Oostenrijk eigenlijk wat meer verwacht dan twee vierde en twee vijfde plaatsen, vond Norris’ tweede seizoen op het hoogste niveau niet overdonderend goed. 2020 was zo’n exceptioneel kansrijk jaar voor wat betreft middenmoters, dat ik hem veel te weinig heb gezien.

Geen havo 4-gedrag

De Formule 1 is een miljardensport waarbij de concurrentie nooit stilzit. McLaren heeft het komend jaar zelfs met een kleine achterstand ten opzichte van de andere teams te stellen: men wisselt de motoren van Renault in voor die van Mercedes. Een onbekende variabel, waar elk ander team niet mee te maken heeft.

De drie grootste rivalen van McLaren staan, evenals McLaren, voor een behoorlijke uitdaging. Ferrari moet doorschakelen, Alpine heeft doorgeschakeld, Racing Point roept heel hard dat ze doorschakelen. Bovendien heeft AlphaTauri op het oog voor 2021 een heel behoorlijk pakket. Dan weet je, als McLaren zijnde, dat je de teugels zéker niet kan laten vieren.

Brown heeft gelijk. Landiel kán zich komend jaar niet eens aan havo-4 gedrag wagen.

René Oudman

Twitter: @reneoudman