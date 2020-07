Vier op een rij. Dat wordt de oogst voor Max Verstappen in drie jaren racen op de Red Bull Ring, als ik de vaderlandse berichtgeving mag geloven. Hij won er immers in 2018 en 2019, en de Red Bull is nu écht in staat om het gevecht met Mercedes aan te gaan – aldus de vele artikeltjes her en der. Honda schijnt geniaaltastisch bezig te zijn geweest, daar in Japan. Déjà-vu, iemand?

Rap over naar de realiteit: na bijna vier maanden van pandemiestress begint het F1-seizoen eindelijk. Eerste orde van dienst: de Oostenrijkse GP, op de Red Bull Ring. Zeven dagen later rijden de snelheidsduivels nogmaals 71 rondjes over dezelfde Red Bull Ring, voor de eerste en waarschijnlijk enige ‘Grosser Preis von Steiermark’. Petje af voor die naam, trouwens.

Korte round-up: hoe leken de F1-kaarten ook alweer verdeeld te zijn voordat de wereld in een spinnenweb van viruscrisis verstrikt raakte?

Mercedes vs Red Bull

Mercedes reed tijdens de testdagen in Barcelona, eind februari, met een verstelbaar stuursysteem rond. DAS nog steeds toegestaan, met de snelheid zat het wel snor en dus lijkt de titelverdediger topfavoriet. Red Bull Racing heeft de aerodynamica (wederom) beter op orde dan Ferrari, dat – tenzij het warempel heeft geleerd en volledig sandbaggend de testweken door is gekomen – momenteel als derde team in de F1-rangorde wordt aangemerkt.

Dan is er nog Racing Point, dat zomaar ergens twee bouwpakketten van de titelwinnende Mercedes van 2019 heeft opgedoken. Renault en McLaren lijken naast de roze brigade kanshebbers voor het B-kampioenschap, al heeft McLaren flinke financiële kopzorgen en moet Renault het zien te rooien met een (gedemotiveerde?) rijder die over zes maanden voor de grootste concurrent rijdt. Tot slot zijn daar Williams, dat een betere wagen heeft dan vorig jaar en Haas dat achter de feiten aanhobbelt - van Alfa en Alpha weten we eigenlijk niet zo heel veel behalve dat ze tegen de middenmoot aanschurken.

Tel bij die kennis de briljante motor die Honda meeneemt naar Oostenrijk en Red Bull Racing scoort met twee vingers in de neus twee dubbelzeges. Nee, alle vormen van chauvinisme daargelaten: ik heb het gevoel dat ditmaal niemand minder dan Valtteri Bottas de beste kaarten heeft. En voor je zegt "dat is toch die Fin die er volgens de Nederlandse kenners niets van kan", think twice.

Kansen Valtteri Bottas

Bottas heeft een kortere spanningsboog dan zijn concurrenten, zo lijkt het. De Fin schoot in elk van zijn drie voorgaande dienstjaren bij Mercedes uit de startblokken, om na een sterke opening van het jaar weg te zakken. Meestal was dit, begin juli, de tijd van het jaar waarop het verval werd ingezet. Een kortere kalender zoals die van 2020 lijkt hem op het lijf geschreven.

Ten tweede: een beter circuit om op te beginnen was er haast niet (op wellicht Sochi na): de Red Bull Ring is een kolfje naar Bottas’ hand. In twee van zijn drie Oostenrijkse Mercedes-optredens startte Bottas als eerste, om in 2017 te zegevieren en in 2018 met een oververhitte bolide uit te vallen. Vorig jaar eindigde de vicekampioen achter het duellerende duo Max Verstappen/Charles Leclerc als derde.

Sinds afgelopen winter heeft Bottas een nieuwe liefde en is, volgens manager Mika Häkkinen althans, het roer omgegooid. Het is een absoluut een far cry, maar de zevenvoudig GP-winnaar meldde afgelopen winter al ‘een nieuwe kijk’ op bepaalde zaken te hebben – iets wat veel doet denken aan Mercedes-voorganger Nico Rosberg, die voor het seizoen 2016 met allerlei trucjes op de proppen kwam om eeuwige rivaal Lewis Hamilton eindelijk eens te verslaan.

Daarnaast rijdt Bottas zijn rondjes komend jaar in een zwarte bolide. Werkgever Mercedes heeft na ruim zeventig jaar afscheid genomen van de legendarische Silberpfeile, ingegeven door het anti-racismedebat en de daarbijhorende door Hamilton gevoerde strijd. Hamilton staat erom bekend juist zijn eigen dingen te moeten doen om het beste uit zichzelf te halen, maar lukt hem dat ook als het hem zó persoonlijk aangaat? Lees: is Hamilton momenteel mogelijk vatbaarder voor psychologische spelletjes en kan teammaat Bottas daardoor net iets meer uit de beste wagen van het veld halen?

Het leuke van dit alles is dat het altijd koffiedik kijken blijft, tot het zwartwit-geblokt is gezwaaid. Het belangrijkste? De voorpret is begonnen. Het racen ook bijna!