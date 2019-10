Max Verstappen is volgend jaar niet langer de jongste coureur op de Formule 1-grid. Die eer is in 2017 weggelegd voor de 18-jarige Lance Stroll, eind vorige week bij Williams bevestigd als een van de coureurs voor komend seizoen. De jonge Canadees is met de nodige scepsis onthaald. Is Stroll een groot talent of dankt hij zijn opmars toch vooral aan de diepe zakken van zijn schatrijke vader?

Lance Stroll is namelijk de zoon van niemand minder dan Lawrence Stroll, een kledingmagnaat die een fortuin verdiende via investeringen in merken als Tommy Hilfiger, Pierre Cardin en Ralph Lauren. Het vermogen van Lawrence Stroll wordt door Forbes op zo'n 2,4 miljard dollar geschat. Dan is het bedrag dat hij al in de loopbaan van zijn zoon investeerde een schijntje.

Auto Motor und Sport berekende vorige week namelijk dat de carrière van Lance Stroll zijn vader al tussen de 70 en 80 miljoen dollar had gekost. Lawrence Stroll telt ongeveer 35 miljoen dollar neer voor het stoeltje bij Williams, investeerde in het Formule 3-team Prema, betaalde de mensen uit het testteam voor zijn zoon uit eigen zak en liet een hoogwaardige simulator in de Williams-fabriek in Grove installeren die alleen Lance mocht gebruiken.

Geen wonder dat de minder gefortuneerde talenten met de nodige jaloezie naar de mogelijkheden van Lance Stroll keken. De 18-jarige Canadees zal volgend jaar af moeten rekenen met de vooroordelen en de reputatie die hij heeft opgebouwd. Lance Stroll won namelijk dit jaar wel de titel in het Europees kampioenschap Formule 3, maar 2015 is nog niet door iedereen vergeten en vergeven.

Hij veroorzaakte vorig seizoen in de Formule 3 (zware) crashes op Monza en Spa-Francorchamps. Na het weekend in België werd Stroll zelfs geschorst. Hij kreeg het stempel van brokkenpiloot, maar in het vervolg van het seizoen toonde hij aan dat hij geleerd had van zijn fouten. In het slotweekend wist hij zelfs zijn eerste Formule 3-race te winnen en daar borduurde hij dit jaar op voort.

Toch bestaan er nog veel vraagtekens rondom de ware kwaliteiten van Lance Stroll. Schuilt in hem een echte topper, ontstijgt hij de grijze middenmoot alleen maar vanwege de financiële daadkracht of iets dat daar tussenin zit? Dat zal volgend jaar moeten blijken. Lance Stroll krijgt bij Williams de kans om zich te bewijzen en de criticasters voor zich te winnen. Vooralsnog overheerst echter de twijfel rondom de nieuwste tiener in de Formule 1.