Lance Stroll doorbreekt stilte over ingrijpende blessure

Het team van Aston Martin maakte eerder deze week bekend dat Lance Stroll 'gewoon' deelneemt aan de Grand Prix van Canada. Stroll haakte twee weken geleden geblesseerd af, en geeft nu voor het eerst iets meer duidelijkheid over zijn problemen.

Twee weken geleden werd duidelijk dat Stroll niet kon deelnemen aan de Grand Prix van Spanje. Hij had te veel last van een oude blessure aan zijn hand en zijn pols, waardoor hij zich na de kwalificatie terugtrok. In de afgelopen weken bleef het stil, maar woensdagmiddag liet Aston Martin weten dat Stroll weer fit genoeg was op te racen.

Stroll geeft uitleg over de blessure

In het eerste statement bleef het allemaal een beetje vaag. In een interview op de site van Aston Martin gaat Stroll dieper in op de situatie: "Ik voel me goed. Een paar maanden geleden begon ik pijn te krijgen aan mijn hand en pols, maar ik wilde gewoon doorgaan met racen."

"Het ongemak werd echter te groot, en we maakten de beslissing om voor een medische ingreep te kiezen. Natuurlijk baalde ik dat ik de Grand Prix van Spanje moest missen, maar dit was de juiste call op het juiste moment. Ik kijk ernaar uit om dit weekend weer te gaan racen."

Paul Ricard

Stroll liet op woensdag al weten dat hij al een paar testrondjes had gereden. Hij legt nu iets meer uit over zijn geheime testdag: "Ik heb een paar rondjes gereden op Paul Ricard in het zuiden van Frankrijk voordat ik afreisde naar Canada. Ik heb dus al wat gereden voordat het raceweekend is begonnen, en dat is echt een voordeel. Ik voelde me goed in de cockpit, dus mijn focus ligt nu volledig op dit weekend."

Stroll staat momenteel op de twaalfde plaats in het wereldkampioenschap. De Canadees heeft tot nu toe 14 WK-punten bij elkaar gereden.