Grand Prix van Las Vegas blijft op F1-kalender staan

De Grand Prix van Las Vegas zal voorlopig niet van de Formule 1-kalender verdwijnen. De race werd in 2023 voor het eerst verreden, en leidt over The Strip. Het is de derde Amerikaanse Grand Prix naast Miami en Austin.

Het Las Vegas Strip Circuit ,zoals het officieel heet, zal ook op de kalender van 2026 en 2027 terug te vinden zijn. Vandaag is de contractverlenging door gecommuniceerd en is het officieel dat ook in de komende twee jaar drie Grand Prix uit de Verenigde Staten komen.

Geen verrassing

Het is geen verrassing dat de Grand Prix van Las Vegas langer op de kalender blijft staan. Dat heeft twee redenen. De race over de strip wordt als enige race op de kalender gepromoot door de Formule 1 zelf. Het is dus niet gek dat de race op de kalender blijft staan. Ook zou de race één voor de lange termijn worden. Zo werd gezegd bij de eerste editie van 2023. Toen sprak men over minimaal tien jaar. De verlenging is dus een formaliteit.

Liberty Media, het bedrijf achter de Formule 1, heeft diep in de buidel moeten tasten voor de race in Las Vegas. Het aankopen van de grond om het pitgebouw neer te zetten was de grootste investering dat het bedrijf had gedaan. De boodschap dat aankondigde dat de Grand Prix bleef was: 'Vegas is here to stay'.

'Moet goed blijven werken'

"We zijn overeengekomen voor een tweejarige verlenging te gaan, dus voor 2026 en 2027", laat Emily Prazer als voorzitter en CEO van de Vegas Grand Prix weten. "We willen er zeker van zijn dat we deze race blijven ontwikkelen, al is het in essentie een overeenkomst voor de langere termijn. Zoals we allemaal weten, heeft deze race zijn uitdagingen gehad, maar komen we altijd weer met oplossingen. We willen er voor zorgen dat het evenement voor beide partijen goed blijft werken", duidt hij op de stad Las Vegas en de Formule 1.

"We zijn collectief gaan zitten en zijn overeengekomen dat deze stapsgewijze verlenging de beste aanpak is. We hebben zoals gezegd plannen voor de langere termijn, maar dit is waar we nu staan." De race lijkt tot nu toe een succes in Las Vegas. The Sphere, een gebouw in de stad, laat iedere editie projecties zien waar bijvoorbeeld coureurs op te zien zijn.

Niet de eerste keer

Voordat de Grand Prix van Las Vegas op de kalender stond is er eerder geracet in Las Vegas. In het begin van de jaren '80 heeft er twee keer een race plaats gevonden genaamd de Caesars Palace Grand Prix. Caesars Palace is een 5-sterren hotel en casino in de stad en had dus zijn eigen Grand Prix. Echter reden de auto's niet over de strip, maar over de parkeerplaats van het hotel.