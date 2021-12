Van Amersfoort Racing vanaf aankomend seizoen actief in Formule 2

In de Formule 2 zal aankomend seizoen een tweede Nederlandse team op de grid staan. Naast MP Motorsport zal namelijk ook Van Amersfoort Racing deelnemen aan de hoogste opstapklasse van de autosport. Het bekende Nederlandse team neemt de plek van HWA Racelab in.

Eerder kwam het nieuws naar buiten dat Van Amersfoort Racing ook aan de Formule 3 gaat deelnemen. Met het nieuws van vandaag erbij betekent dit dat het bekende team een belangrijke rol kan gaan spelen in het opleiden van veel racetalent. In het verleden reden onder andere Max Verstappen en Charles Leclerc voor het team.

VAR zal al in actie komen tijdens de post-season test in Abu Dhabi later deze week. Van 16 tot 18 december rijdt de Formule 2 op het Yas Marina Circuit. Het is nog niet duidelijk wie er in actie gaan komen voor het bekende Nederlandse team.