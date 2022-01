Ervaren Jake Hughes aan de slag bij Van Amersfoort Racing

Van Amersfoort Racing heeft een eerste naam voor het debuutseizoen in de Formule 2 prijsgegeven. De Nederlandse renstal heeft met Jake Hughes een bekende naam vastgelegd. Hughes, een 27-jarige Brit, komt al jaren in diverse opstapklasses uit en heeft zodoende de nodige ervaring opgebouwd, vooral in de GP3 en Formule 3. In de Formule 2 heeft hij tien races namens HWA Racelab achter zijn naam staan.

"Ik ben verguld om in 2022 namens Van Amersfoort Racing in de Formule 2 te rijden", begint Hughes. "Tijdens de test eind vorig jaar in Abu Dhabi viel me al op dat Van Amersfoort Racing deze nieuwe uitdaging zeer serieus neemt. Onze visie en gedrevenheid komt overeen en dat maakt dit een prettige omgeving om in te werken. Ik ben het team dankbaar voor het vertrouwen en kijk ernaar uit om een volledig seizoen in de Formule 2 af te werken."

Van Amersfoort Racing-directeur Rob Niessink laat weten: "We zijn extreem gelukkig om Jake aan boord te hebben voor onze eerste Formule 2-campagne. We staan aan de vooravond van een groot avontuur en daar kunnen we de ervaring en volwassenheid van Jake goed bij gebruiken. Tijdens de test toonde hij aan zeer gemotiveerd en een echte teamspeler te zijn. Zijn accurate input en feedback heeft toen al een impact gehad en hielp het team om progressie te boeken. Zijn gedrevenheid en toewijding kunnen zich meten met die van ons en dat geeft ons het nodige vertrouwen voor komend seizoen."