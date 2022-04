Zoon Luca Badoer maakt F4-debuut bij Van Amersfoort Racing

Steeds vaker volgen jonge coureurs de voetsporen van hun vaders. In veel juniorenklassen rijden bekende namen rond, regelmatig zijn dit inderdaad zonen van. Max Verstappen is vanzelfsprekend het bekendste voorbeeld van een zoon van een voormalig Formule 1-coureur die het ver schopt.

Dit jaar rijdt er in de Formule 4 een bekende naam rond bij het Nederlandse team Van Amersfoort Racing. In de Europese Formule 4 rijdt aankomend seizoen namelijk Brando Badoer, de zoon van voormalig Formule 1-coureur Luca Badoer. De slechts 15-jarige coureur reed afgelopen winter al in het Formule 4-kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten. Dit wordt zijn eerste jaar in de autosport, hiervoor reed hij in de karts.

Zijn vader Luca kende een bijzondere loopbaan in de koningsklasse van de autosport. De Italiaan reed in de jaren 90 voor de laagvliegers van Lola, Minardi en Forti. Later werd hij een succesvol testcoureur voor het legendarische team van Ferrari. Toen Felipe Massa in 2009 gewond raakte en vervanger Michael Schumacher afzegde mocht Badoer instappen. Hij reed in Valencia en Spa maar joeg het veld vooral voor hem uit.