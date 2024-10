Formule 3 onthult teams voor komende jaren

De Formule 3 heeft bekend gemaakt welke teams er in de komende jaren gaan deelnemen aan de klasse. De opstapklasse heeft de namen van de tien teams bekendgemaakt, en slechts één renstal heeft afscheid genomen. De twee Nederlandse teams blijven actief in de klasse.

De Formule 3 heeft onthuld welke tien teams er van 2025 tot en met 2027 zullen deelnemen. Het gaat om AIX Racing, ART, Campos, Hitech, Prema, Rodin en Trident. Ook de Nederlandse teams Van Amersfoort Racing en MP Motorsport zullen weer aan de start verschijnen. Het team van Jenzer zal niet langer deelnemen aan de Formule 3, en ze worden in de komende seizoenen vervangen door DAMS. Het Franse team is al jaren een bekende naam in de opstapklassen, en nu gaan ze dus ook deelnemen aan de Formule 3.

