Van Amersfoort Racing promoveert Villagómez naar Formule 2

Het Nederlandse team Van Amersfoort Racing heeft de line-up voor het aankomende Formule 2-seizoen rondgemaakt. Het team heeft ervoor gekozen om een oude bekende aan te stellen voor het aankomende seizoen. Het gaat om Rafael Villagómez, hij wordt de teamgenoot van Enzo Fittipaldi.

De 22-jarige Mexicaanse coureur gaat dit jaar zijn debuut maken in de Formule 2. Villagómez is een oude bekend van Van Amersfoort Racing, want hij reed in de voorgaande twee jaar ook al voor dat team. Vorig jaar reed hij voor de renstal in de Formule 3 en het Formula Regional Middle East Championship. Villagómez kende vorig jaar geen succesvol seizoen in de Formule 3, hij pakte toen slechts twee puntjes.